Pipistrel zaposluje

Družba Pipistrel išče petdeset različnih poklicnih profilov za potrebe svoje goriške tovarne, kjer širijo proizvodnjo, saj je povpraševanje po ultralahkih letalih izredno.

»Letos bomo zgradili 200 letal in so že vsa prodana. Če bi jih zgradili 300, bi jih prav tako vse po vrsti prodali, saj povpraševanje po njih krepko presega ponudbo,« je ob robu včerajšnjega dneva odprtih vrat goriške tovarne pojasnil direktor inženirskega oddelka podjetja Pipistrel Paolo Romagnolli, ki je poudaril, da je k velikemu povpraševanju prispevala tudi zelo razvejana prodajna mreža ameriške družbe Textron, ki je aprila lani prevzela podjetje Pipistrel.

»Iščemo tehnike, vzdrževalce, odgovorne za varnost in kakovost ... Vsi poklicni profili, ki jih potrebujemo, so opisani na naši spletni strani,« je opozoril Romagnolli in pojasnil, da je delovno okolje na Pipistrelu res mednarodno. Sam je doma iz Creme v Lombardiji, sicer je že deset let zaposlen na Pipistrelu, kjer vodi inženirski oddelek na ajdovskem sedežu podjetja, tako da se je naučil tudi slovenščine. »Na Pipistrelu je v Ajdovščini trenutno 120 inženirjev, ki prihajajo res iz celega sveta, medtem ko so zaposleni v goriški tovarni - skupno jih je 50 - v glavnem iz Slovenije in Italije,« je razložil Romagnolli, ki sam živi v Gorici. »Mesto je lepo, ker imaš na dometu roke tako morje kot hribe. Crema, kjer sem odraščal in je velika kot Gorica, je živahnejša, več je koncertov, dogodkov in življenja nasploh, čeprav po drugi strani imaš v okolici samo koruzna polja in pozimi je vseskozi megla,« se je pošalil Romagnolli.

Kmalu protihrupne pregrade

Na včerajšnjem dnevu odprtih vrat, med katerim so izpeljali vrsto vodenih ogledov v slovenščini oz. italijanščini, so bili navzoči tudi predsednik Pipistrela Gabriel Massey, direktor proizvodnje Dušan Likar in direktor družbe Textron eAviation Rob Scholl. Tovarno sta obiskala tudi goriški župan Rodolfo Ziberna in sovodenjski župan Luca Pisk. Slednji je bil posebno zadovoljen nad napovedjo podjetja Pipistrel, da bodo v kratkem namestili protihrupne pregrade, tako da proti Mirnu in Rupi ne bo več uhajal hrup, ki nastaja med testiranjem motorjev oz. propelerjev. Pisk je poleg tega ugotavljal, da je podjetje Pipistrel vse pomembnejši zaposlovalec za širši goriški prostor. Med najmlajšimi uslužbenci goriškega proizvodnega obrata je 20-letni Jacopo Sfiligoi iz Moša. »Lani sem zaključil višješolski študij na letalski smeri videmskega zavoda Malignani, nakar sem preko letalske šole iz Premarjaga prišel v stik s Pipistrelom, kjer sem se zaposlil že en mesec po maturi,« je pojasnil Sfiligoj, ki je zaposlen v oddelku, kjer testirajo propelerje. »Delovno okolje je na Pipistrelu zelo stimulativno. Delo poteka v angleščini, kar je seveda dodana vrednost. Zelo sem zadovoljen,« je poudaril in pojasnil, da na Pipistrelu že nekaj let gostijo na delovni praksi dijake videmskega zavoda Malignani.