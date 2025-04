Pistolettova krogla prišla iz »tretjih nebes« v Raštel

Želja po miru in bratstvu med narodi je bila glavno sporočilo množičnega umetniškega performansa, ki je popestril sobotni goriški dopoldan. Na Travniku in v Raštelu so ga uprizorili dijaki umetnostnega liceja Maxa Fabianija iz Gorice, katerim so se spontano pridružili tudi nekateri občani - otroci in odrasli. V performansu so v goriške časopise ovito kroglo italijanskega umetnika Michelangela Pistoletta, ki se je ob odprtju Evropske prestolnice kulture GO! 2025 prvič zakotalila od Gorice do Nove Gorice, spojili z simbolom Tretjih nebes (v it. Terzo paradiso), Pistolettovo predelavo simbola neskončnosti, v katerem iz združitve dveh nasprotij nastaja harmonična celota - novo človeštvo.

Performans se je začel na Travniku, kjer so se udeleženci postavili v tri kroge, v središču katerih je bila Pistolettova krogla. Le-to so nato dvignili in si jo iz roke v roko podajali vse do železnine Krainer v Raštelu. Naj spomnimo, da so dijaki liceja Fabiani kroglo prekrili z izrezki raznih časopisov, med katerimi je tudi Primorski dnevnik z več pomenljivimi številkami.

Pistolettova krogla bo do konca leta na ogled v prostorih nekdanje železnine Krainer, ki jih po novem upravlja ustanova Promoturismo. V Raštelu bodo v kratkem začeli prirejati različne dogodke, od predstavitev knjig vodenih ogledov in razstav.