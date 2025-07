Po Caravaggiu romarski rokopis iz 14. stoletja

Po uspehu Caravaggieve umetnine Prijetje Kristusa (La presa di Cristo), ki si jo je ogledalo 12.000 ljudi, je v razstavnih prostorih na sedežu Fundacije Goriške hranilnice po novem na ogled »Iter Sancti Sepulcri«. Gre za dragocen rokopis iz leta 1396, ki je last Fundacije Coronini Cronberg in ga hrani Državni arhiv v Gorici. Rokopis pripoveduje o romanju v Jeruzalem goriškega diplomata Micheleja da Rabatte in kapitana Moranda Porcie.

»Iter Sancti Sepulcri« je edini zapis o srednjeveškem romanju, ki se je ohranil v severovzhodni Italiji. Je tudi edini tovrstni rokopis v Italiji, ki je obogaten z risbami in slikami, ki so nastale na poti. Le-te prikazujejo trdnjave in utrdbe ter druge zanimivosti, ki sta jih romarja srečala na dolgi poti z galejo od Benetk po jadranski obali do Jonskih otokov, Peloponeza, Rodosa, Beiruta in Jafe.