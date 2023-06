Po čezmejnem zasledovanju mu je uspelo pobegniti

Po daljšem zasledovanju se jim je izmuznil. Včeraj, 20. junija, okoli 16. ure so policisti Policijske postaje Nova Gorica v središču Nove Gorice s prižganimi modrimi rotacijskimi lučmi in sireno skušali ustaviti voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes sive barve z goriškega registrskega območja. Le-ta pa ni upošteval njihovih znakov in je s pospešeno vožnjo najprej zapeljal na Gregorčičevo ulico, nato pa nadaljeval v smeri Erjavčeve ulice in Italije. Policisti so za njim zapeljali preko državne meje na bivšem mejnem prehodu med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico. Skladno s sporazumom o čezmejnem policijskem sodelovanju so o zasledovanju pobeglega vozila obvestili tudi italijanske varnostne organe. Novogoriški policisti so pobeglega voznika, ki je med begom kršil številne prometne predpise in pri tem ogrozil tudi javno varnost, nekaj minut zasledovali po mestnih ulicah Gorice, zatem pa je mercedes ponovno zapeljal na območje Slovenije preko bivšega mejnega prehoda Pristava in nadaljeval proti Rožni Dolini. Med tem naseljem in Ajševico se je za njim izgubila vsakršna sled. Policistidogodek preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin nevarne vožnje in objestnega ravnanja pobeglega voznika pozivajo vse morebitne očividce oz. vse občane, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica (Sedejevaulica 11, Nova Gorica) ali pokličejo na številko postaje (05) 303 44 00 oz. pišejo na e-naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si. Posamezniki se lahko se zglasijo tudi na kateri koli drugi policijski postaji oz. pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.