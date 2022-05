Po dveh letih premora nagradili krvodajalce

Združenje krvodajalcev iz Doberdoba je končno po dveh letih prisilnega premora zaradi pandemije organiziralo srečanje, na katerem so podelili članom in članicam društva priznanja za njihovo zvestobo pri darovanju krvi. Udeležence srečanja je nagovoril predsednik krvodajalcev Aldo Jarc, ki je opozoril, da je lani v Doberdobu naraslo število krvodajalcev in krvodajalk. Med drugim je poudaril, da so leta 2020 kljub pandemiji poskrbeli za rekordnih 183 darovanj, kar pomeni, da so bili sekcija iz goriške pokrajine z najvišjim številom darovanj glede na število prebivalcev. Septembra bodo v Doberdobu gostili krvodajalski avtodom in upajo, da se jim bo ob tej priložnost pridružil še kak nov krvodajalec. Na srečanju je bil navzoč tudi župan Fabio Vizintin, ki je pohvalil doberdobske krvodajalce za njihovo plemenito poslanstvo.Med srečanjem so podelili tri plakete krvodajalcem, ki so kri darovali več kot stokrat. Ti so Robert Devetta (131 darovanj), Martin Marušič (137 darovanj) in s ponosom lahko rečemo, da je Dario Ferfolja daroval rekordnih 159-krat.Diplomo so na srečanju prejeli Davide De Benedetto, Armando De Simone, Marta Ferletič, Ingrid Frandolič, Jessica Frandolič, Fabrizio Lakovič, Greta Lefons, Nicoletta Pasquato, Matej Peric, Jernej Šček in Boris Visintin. Bronasto značko so prejeli Mauro Berlot, Alessandro Centazzo, Denis Devetak, Marko Kojanec, Daniela Laurencic, Sofia Marušič in Mirela Radetič. Bronasto značko z lovorom so prejeli Alessandro De Lorenzo, Peter Ferfoglia, Susanna Frandolič, Jari Jarc, Maja Jarc, Claudio Laurenčič, Loredana Laurencic, Paolo Neri, Gianfranco Paladino in Paolo Peric. Srebrno značko sta prejeli Lucia Ferfolja in Erika Skerk. Srebrno značko z lovorom so prejeli Luca Colja, Aleksandro Devetak, Roberto Ferfolja, Massimo Marchesan in Michele Maroso. Zlato značko so prejeli Enrico Cecchini, Emanuele De Benedetto, Marco Padovan in Fabio Sambo.