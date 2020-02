Po gradu Kromberk se potikata detektiva Vili in Nikoleta ...

Vili in Nikoleta na podstrešju odkrijeta star zaboj s fotografijami gradu, kar v njiju zbudi detektivsko žilico. Na pobudo prababice Julijane se odpravita raziskovat nekdanji grad Coronini Cronberg, ki je danes muzej, in tam iščeta Coroninijev družinski grb. Spotoma spoznavata muzejske eksponate in se poučita o različnih umetniških slogih. Vili in Nikoleta sta risana junaka iz poučne ustvarjalne zgodbe, ki so jo ustvarili in v obliki knjižice izdali v Goriškem muzeju. Na ta način želijo otrokom približati muzejske zbirke in jih spodbuditi k obisku.

Vilija in Nikoleto ter njunega psička Ninija, ki ju spremlja na pustolovščinah, si je avtorica zasnove zgodbe in ilustratorka Nataša Gregorič sposodila iz resnične zgodovine gradu. Viljem je zadnji goriški grof Coronini, s sestro Nikoleto pa sta res imela psa s tem imenom. Vse ostalo v zgodbi je izmišljeno. »Pri snovanju knjižice me je vodila želja po tem, da otrokom predstavim čudovito zbirko, ki se nahaja v muzeju v gradu Kromberk. To se najlažje doseže skozi ilustracije in detektivsko zgodbo. Navdih sva s sodelavcem črpala iz fotografskega arhiva fundacije Coronini Cronberg v Gorici,« pojasnjuje Gregoričeva.