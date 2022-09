Po izključitvi violinistk še izključitev ruskih skladateljev

Po izključitvi ruskih violinistk prihaja na vrsto še izključitev ruskih avtorjev. Ko je že vse kazalo, da bo mednarodno tekmovanje v violini Rodolfo Lipizer po aferi o treh ruskih violinistkah lahko steklo v miru, se je predsednik združenja Lipizer Lorenzo Qualli na včerajšnji predstavitvi letošnje izvedbe na goriški občini spet zelo ostro izrekel o ruski invaziji na Ukrajino in o ruski kulturi nasploh.

Predsednik namreč napoveduje, da bo na naslednjem tekmovanju izbrisal iz seznama skladb vsa dela ruskih skladateljev. »Za naslednje leto razmišljam o tem, da bi izključil tudi vse ruske skladbe, razen če se ne bo situacija obrnila na glavo,« je odločen Lorenzo Qualli, ki izpostavlja, da so letos v programu morali ohraniti nekaj ruskih imen, saj ga niso mogli spremeniti v celoti. Odločitev je padla, ko je Orkester Furlanije - Julijske krajine zaradi izključitve ruskih glasbenic odpovedal svoje sodelovanje na tekmovanju in se je združenje Lipizer obrnilo na ukrajinski simfonični orkester Akademije Lystenko iz Lvova pod vodstvom Jurija Berveckija. Orkester je bil jasen, da ne bo spremljal violinistov s skladbami ruskih avtorjev, zato so iz obveznih skladb izpadla nekatera znana ruska imena, kot so Čajkovskij, Glazunov in Prokofjev. Včerajšnja ostra izjava predsednika Quallija, ki je povedal, da je po njegovem mnenju »rusko kulturo treba pozabiti po vsem tistem, kar je Putin storil v Ukrajini«, pa je vzbudila odziv odbornika za kulturo Fabrizia Oretija, ki je jasno povedal, da se bo goriška občina morala v primeru cenzure ruske glasbe na bodočih tekmovanjih distancirati od prireditve. »Ruski skladatelj iz 19. stoletja nima krivde za trenutno vojno v Ukrajini in ne sme plačati za to, kar se dogaja danes. V Gorici politika ne bo krojila kulture,« je bil jasen Oreti. Kaj se bo sicer zgodilo v naslednjih letih, je še odvisno od izida volitev za novega predsednika združenja Lipizer in za upravni odbor, ki bodo potekala 20. septembra. Qualli se še ni izjavil, ali bo spet kandidiral ali ne, v primeru pa, da bi ostal na tem mestu še za petletni mandat, gre pričakovati, da bodo naslednje leto z veliko verjetnostjo vsi ruski skladatelji res izključeni iz tekmovalnega programa. Ostro stališče se je sicer zdelo osebno mnenje le predsednika in ne umetniškega in upravnega odbora, ki bo moral o tem še odločati.