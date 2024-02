Po zaslugi licejev velik porast vpisov

Kar 70 odstotkov vseh učencev, ki bodo letos zaključili nižjo srednjo šolo Ivana Trinka v Gorici in nižjo srednjo šolo v Doberdobu, se je odločilo za nadaljevanje študija v slovenskem višješolskem središču v Puccinijevi ulici. Glede na lansko leto je porast vpisanih zelo velik, saj je lani goriške slovenske višje srednje šole izbralo okrog 50 odstotkov malih maturantov na dveh slovenskih prvostopenjskih srednjih šolah v Gorici in Doberdobu.

Porast je posledica množičnega vpisa na liceje, ki jih je izbralo 56 nižješolcev, medtem ko se jih je 25 odločilo, da se poda v tehniške vode. Skupno je letos na goriških prvostopenjskih srednjih šolah 115 malih maturantov. Nekateri izmed njih bodo študij nadaljevali tudi na slovenskih šolah v Trstu, na italijanskih šolah ali pa v Sloveniji.

Najštevilnejši prvi razred bo v šolskem letu 2024-2025 na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča, kamor se je doslej vpisalo 27 dijakov, veliko jih je izbralo humanistično smer (18 dijakov), na klasičnem liceju Primoža Trubarja bodo v prihodnjem šolskem letu imeli 11 prvošolcev. Na tehniškem zavodu Cankar - Zois - Vega so tako na turistični smeri kot na smeri uprava, finance in marketing zabeležili po 10 vpisov. Pet prvošolcev se je odločilo za informatiko in telekomunikacije na zavodu Jurija Vege.