Po zaslugi mladih je tradicija spet zaživela

Dež jim je žal ponagajal, a se niso vdali. V Pevmi so minuli konec tedna do konca izpeljali tradicionalni praznik sv. Ane, ki ga je po nekaj letih premora obudila skupina mladih domačinov v imenu KŠD Naš prapor in Krajevne skupnosti Pevma Štmaver Oslavje. Zaradi muhastega vremena so prireditelji vse štiri dni dobesedno zadrževali dih in pogledovali v nebo, na koncu pa jim je glavnino programa le uspelo udejanjiti.

Za uvod je bil v četrtek na sporedu turnir v odbojki 3x3, ki se ga je udeležilo sedem mešanih ekip. Odigrali so 11 skrajšanih tekem, na koncu pa so prireditelji zmagovalce nagradili s steklenicami domače kapljice, ki so jih darovale kleti Fiegl, Primosic in Sosol. Prvo mesto si je prislužila ekipa v sestavi Simon Komjanc, Bernard Terpin in Martina Bearzi. Za najboljšega igralca je bil proglašen Simon Komjanc, najboljša igralka pa je bila Nastja Tomsic. Nagradili so tudi najstarejšega igralca, Stefana Sfiligoja (letnik 1969). Buteljko vina si je prislužila tudi najboljša med najslabšimi ekipami v postavi: Sebastian Valentincic, Matteo Bittesnich in Jasmin Klanjšček. Odbojkarski turnir je potekal v organizaciji KŠD Naš prapor.

Slike in glasba

Kulturi in glasbi pa je bil posvečen petkov večer. Ker je kazalo na dež, so predstavitev likovne razstave domače umetnice Vere Mauri opravili v cerkvi. Zelo plodno slikarko sta predstavila Vili Prinčič v slovenščini in Gaia Cibini v italijanščini. Prijetno zasnovan dogodek je z glasbenim utrinkom pospremila goriška kantavtorica Sabina Vostner, ki jo je na bas kitari spremljal 11-letni sin Mihael, na tolkalih pa mož Boštjan. Lastne skladbe je odpela v slovenščini, ruščini in angleščini. S prerezom traku so nato razstavo odprli v bližnji stavbi Krajevne skupnosti, kjer je avtorica Vera Mauri številnim obiskovalcem predstavila svoja dela, med katerimi so izstopale tri slike. Prvo je posvetila očetu Mariu, ki je bil interniran v Dachauu in se je vrnil bolan, drugo je namenila sosedi Mariji Pintar, ki je najprej v Auschwitzu in nato v Ravensbrücku doživela podobno usodo. Na pozornost je naletela tudi slika none Rože, ki jo je slikarka kot najstnica naslikala z ogljem. Poleg mnogih udeležencev pevmskega praznika je razstavo obiskal tudi občinski odbornik Maurizio Negro. Razstava bo odprta ves teden med 17. in 19. uro. Odprtju razstave je sledila glasba z DJ-jem, a kmalu je prišlo do močnega naliva, kar je odgnalo večino obiskovalcev.

Sobota je v Pevmo priklicala veliko ljudi od vsepovsod. Za veselo razpoloženje so poskrbeli Kraški ovčarji, da ljudje niso bili lačni in žejni, pa dobro založene stojnice z jedmi na žaru, osvežilnimi pijačami, pivom in vinom. Živahno je bilo do 22. ure, ko se je ponovno ulilo.

Nedeljsko jutro je bilo vedro in praznik zavetnice sv. Ane je zaključila svečana maša, ki jo je daroval župnik Jan Cvetek. Sledila je procesija okrog cerkve, praznično vzdušje pa je pričaralo slavnostno pritrkovanje. Občuten praznik je zaključilo družabno srečanje z dobrotami, ki so jih pripravile domača dekleta in žene.