Pod vplivom alkohola v napačno smer peljala kar dva voznika

Minulo soboto so novogoriške policiste ob 21.12 obvestili o vozniku avtomobila, ki na hitri cesti H4 med Vipavo in Ajdovščino vozi v nasprotno smer. Prestregli so ga že po nekaj minutah in ustavili pred izvozom za Ajdovščino. 36-letniku za volanom so odredili preizkus alkoholiziranosti in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Izmerili so mu 0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli vozniško dovoljenje. O nevarni vožnji so obvestili okrožno državno tožilko v Novi Gorici in bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Uro in pol kasneje so prejeli klic o še enem vozniku, ki je prav tako na hitri cesti H4, tokrat med Selom in Šempetrom, vozil v napačno smer. Prestregli so ga in ustavili blizu Šempetra. Ugotovili so, da je pogledal še globlje v kozarec od prvega voznika, saj so mu namerili 0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Poleg okrožne državne tožilke so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Voznika bodo skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici kazensko ovadili.

Obema grozi globa najmanj 1200 evrov, izrekli pa jima bodo tudi 18 kazenskih točk.