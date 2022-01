Podjetje Red Bull z naložbami za večjo privlačnost marine Hannibal

Podjetje Red Bull bo povečalo privlačnost tržiške obale z obsežno prekvalifikacijo marine Hannibal, ki jo je prevzelo junija lanskega leta. Poverjeni upravitelj marine Hannibal, nekdanji olimpijec Hans-Peter Steinacher, je včeraj ambiciozen razvojni projekt predstavil predsedniku Furlanije - Julijske krajine Massimilianu Fedrigi in tržiški županji Anni Cisint.

Prenove bo deležno tudi kopališče na otoku Bagni, ki ga bodo ponovno odprli obiskovalcem in kjer bodo posebne pozornosti deležni tudi jadranje na deski, kajtanje in drugi navtični športi, v katerih je podjetje Red Bull med svetovnimi liderji. V prenovljeni marini bo na voljo približno tristo privezov, ki jih bosta lahko uporabljala tudi bližnja šola jadranja in jadralni klub. Prav jadralni šoli Tito Nordio bo podjetje Red Bull posvetilo posebno pozornost. Točnega zneska investicije včeraj niso razkrili, sicer kaže, da naj bi šlo za večmilijonsko naložbo. Na srečanju je Steinacher predstavil nekaj grafičnih prikazov, na katerih so razvidne moderne novogradnje, ki spominjajo na severnoevropski stil. V marini bodo uredili tudi prostor za plovila iz raznih olimpijskih klas. Med predstavitvijo projekta lokalnim političnim predstavnikom zastopniki podjetja niso skrivali želje, da bi marina Hannibal postala privlačna tudi z mednarodnega vidika. Že danes so po zaslugi jadralne šole na programu mladinske tekme, ki prikličejo udeležence iz cele Evrope in ne samo.»Naložba podjetja Red Bull predstavlja izredno razvojno priložnost na področju navtike in morskih športov. Poudariti velja, da je podjetje držalo besedo, saj bo izkoristilo krajevni podjetniški potencial in delovno silo,« je poudarila Anna Cisint.