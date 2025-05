Podkast človeških zgodb

V avditoriju goriškega šolskega centra je med torkovim dijaškim zborovanjem potekala predstavitev podkasta, ki so ga pripravili dijaki 3. letnika zavoda Vega iz Gorice. V središču podkasta je intervju z gospo Irmo Škabar Kraus, eno redkih še živečih pričevalk druge svetovne vojne na območju Opčin in Repna, ki je z mladimi delila svoje osebne in ganljive spomine. Intervju so premierno predstavili prav v avditoriju, kjer so podkast tudi javno predvajali ter podrobneje predstavili njegovo ozadje in nastanek.

Gostja, rojena v središču Opčin, je vojno doživela v vseh njenih razsežnostih. Prestala je bombardiranje domače vasi, izgubo brata, vsakodnevni strah, represalije, pa tudi upor, solidarnost in končno osvoboditev. Njeno pripovedovanje poslušalca popelje skozi grozote fašistične in nacistične okupacije, izdaje, tragične smrti nedolžnih ljudi, pa tudi v trenutke veselja ob koncu vojne – vse to skozi oči takratne najstnice.

Utrip časa in prostora

Podkast se ne osredotoča le na zgodovinska dejstva, temveč predvsem na človeške zgodbe. Poslušalec začuti utrip časa in prostora – od skrivanja pred bombami in stiskanja v zakloniščih do prizorov mrtvih vojakov in razdejane vasi. Med pripovedjo se prepletata tudi razmislek o pomenu spominjanja in opozorilo, zakaj preteklosti ne smemo pozabiti.

Pobudo za projekt je dal eden izmed dijakov, ki ga je k ideji spodbudila prababica s svojimi pripovedmi iz otroštva. Zasnoval je strukturo intervjuja, pripravil vprašanja in vodil celotno organizacijo. Drugi dijak je prevzel vlogo izpraševalca, oblikoval vprašanja in poskrbel za prijetno vzdušje med pogovorom z gostjo. Vključil je tudi literarni odlomek iz romana Tito, amor mijo pisatelja Marka Sosiča, ki tematizira dogajanje na Opčinah ob koncu vojne. Tretji dijak se je posvetil tehnični izvedbi: uredil je zvok, odpravil šume in tišine s pomočjo umetne inteligence, preveril opremo ter poskrbel za kakovostno zvočno podobo. Pomemben pečat podkastu daje tudi glasba – uvodne in zaključne kitice pesmi Počiva jezero v tihoti je zapela profesorica Julija Kramar, priznana operna pevka in zmagovalka oddaje Slovenija ima talent.

Projekt je nastal pod mentorstvom profesorice Marije Kostnapfel, ki je dijake vodila in jim nudila podporo skozi celoten proces – od snovanja vprašanj do končne predstavitve. Dijaki so poudarili, da jih je projekt obogatil na več ravneh – tako v tehničnem kot čustvenem in etičnem smislu. Sporočilo, ki so ga želeli posredovati, je jasno: zgodbe, kot je pripoved gospe Irme, bogatijo našo skupnost, krepijo zgodovinsko zavest in nas opominjajo, da brez poznavanja preteklosti ni prave poti v prihodnost.