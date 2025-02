Podpisali sporazum za brezmejno košarkarsko igrišče Gogi & Gigi

Dark Theme

Mestna občina Nova Gorica in Fundacija Goran Dragić sta danes podpisali sporazum o gradnji košarkarskega igrišča Gorana Dragića. Uredili ga bodo na zelenem in hkrati brezmejnem pasu ob meji med Slovenijo in Italijo, kjer se nahaja tudi Trg Evrope / Transalpina. Projekt, ki bo tudi simbolno povezal obe državi, sodi v uradni program Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica. Košarkarsko igrišče bo povezalo tudi dve košarkarski legendi, slovenskega zlatega kapetana Gorana Dragića - Gogija in enega najboljših italijanskih mojstrov oranžne žoge Luigija Datomeja – Gigija. Zato ga upravičeno že imenujejo igrišče Gogi & Gigi.

Z obnovo ali izgradnjo košarkarskih igrišč želi Fundacija Goran Dragić s pokrovitelji in partnerji otroke ter mladostnike pritegniti na zunanje športne površine. Posebnost pametnih igrišč Gorana Dragića so informacijske table s prikazanimi osnovnimi in naprednimi košarkarskimi vajami ter pravili obnašanja. Zasnoval jih je prav nekdanji superzvezdnik ekipe Miami Heat, vse vaje pa so interaktivno obogatene z vsebinami na športno-izobraževalni platformi, do katere uporabnike vodijo QR-kode. Novogoriško igrišče bo osmo po vrsti, kar jih je v Sloveniji že vzpostavila fundacija.

