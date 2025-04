Podrli so eno od ovir proti avtom

Na zgodovinski poti na Brestovcu, ki je bila pravkar obnovljena, so neznanci povzročili škodo. Eno od treh ovir za vozila, ki se nahajajo pri enem od dveh vhodov v topničarsko kaverno, so na nepojasnjen način izrili oz. podrli in pustili na stezi.

O škodi so občani obvestili Občino Sovodnje, ki bo morala poskrbeti za popravila in - seveda - zanje tudi plačati. »V upanju, da je šlo za nesrečo in ne za samovoljno dejanje, ponovno poudarjamo, da je treba spoštovati kraje, ki so na voljo celotni skupnosti, in to z jasnim sporočilom: Hočemo mir,« so zapisali na uradni Facebook strani Občine Sovodnje.

Zgodovinsko pot na Brestovcu so obnovili v prejšnjih mesecih. Dela, vredna 170.000 evrov, so financirali s pomočjo Dežele Furlanije - Julijske krajine, na katero je Občina Sovodnje po škodi, ki so jo na zgodovinski poti povzročili požari iz poletja 2022, naslovila prošnjo za prispevek.