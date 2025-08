Podžupansko vlogo razumeta drugače

Anton Harej, do včeraj še novogoriški župan, je prepričan, da so njegovi razrešitvi botrovali »razlogi ideološke narave«. Na včerajšnji novinarski konferenci, na katero mu je podporo prišlo izraziti okoli 60 somišljenikov in nekaterih vidnejših strankarskih kolegov iz NSi (Nova Slovenija), je poudaril, da je kot podžupan delal dobro, a da se je večkrat počutil izločenega, saj da ni prejemal vabil na številne dogodke in sestanke.

Razhajanja prevelika

Župan Samo Turel pa je v ločeni izjavi po omenjeni novinarski konferenci izrecno zanikal, da gre za razrešitev iz ideoloških vzgibov: »Po dveh letih in pol so bila razhajanja v pogledu na opravljanje funkcije podžupana prevelika, za razrešitev podžupana Hareja sem odločil tudi zaradi nezadovoljstva z rezultati njegovega dela.«

»V dve in pol leti trajajočem mandatu sem čutil, da sem bil najprej ignoriran kot podžupan. V zadnjem času so se razmere stopnjevale, ker sem se začel v času Evropske prestolnice kulture ukvarjati s temo povojnih pobojev. Nakopal sem si določene zamere, sovražnike, kar obžalujem, župan je podlegel tem pritiskom iz ozadja in se je potem zgodilo kar pač se je,« je povedal Harej.

Spomnimo, aprila je Civilna iniciativa TBH, katere član je Harej, organizirala mednarodno konferenco za pokop žrtev povojnih pobojev na Trnovski in Banjški planoti. Novogoriška mestna občina ni bila med organizatorji, pač pa Civilna iniciativa THB, katere član je Harej, ki pa se je na vabilo podpisal kot podžupan. Po njegovih besedah naj bi na njegovo razrešitev vplival tudi njegov predčasen odhod s proslave ob dnevu državnosti v Rožni Dolini, na kateri je kot glavni govornik spregovoril obrambni minister Borut Sajovic. Harej je na novinarski konferenci tudi predstavil seznam projektov, pri katerih je sodeloval in jih vodil kot podžupan.

Pozivov je bilo več

»Naj poudarim, da mu kot podžupanu nikoli nisem niti omejeval niti prepovedoval pozdravljati v imenu Mestne občine Nova Gorica na prireditvah, na katere je bil napoten, večkrat pa sem mu skušal pojasniti, da na dogodkih, sestankih, drugih prireditvah zasebne ali pa strankarske narave pač ne more nastopati in pozdravljati v vlogi podžupana, kar nenazadnje nedvoumno izhaja tudi iz pooblastila, ki ga je prejel ob imenovanju za podžupana konec decembra 2022,« se je odzval župan Turel in dodal, da je Hareja večkrat pozval, naj občinske projekte, ki jih je prevzel, obravnava odgovorno, a da se niso premaknili iz začetne točke, obenem pa mu je očital tudi redko udeležbo na sestankih različnih delovnih skupin in kolegijev.