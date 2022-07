Pogrešajo natakarje in kuharje

Osip kadra v gostinstvu, nad katerim se na državni ravni pritožujejo celo priznani gostilničarji, je prizadel tudi Goriško. Pandemija, ki je premešala karte socialnih stikov in življenjskih stilov, je marsikaterega delavca v gostinstvu privedla k pomisleku in iskanju boljših delovnih pogojev. Tudi goriški gostilničarji se tako soočajo s pomanjkanjem kadra: najbolj pogrešajo natakarje, kuharje in kuharske pomočnike, ampak tudi osebje, ki je odgovorno za čiščenje.

Po mnenju Michele Fabbro, ki vodi restavracijo Rosenbar v Gorici in je predsednica zveze gostinskih lokalov FIPE Confcommercio za Goriško, gre velik osip kadra v gostinstvu pripisati slabim pogojem, s katerimi se soočajo tako delavci kot delodajalci. »Po pandemiji koronavirusa si je marsikdo premislil in se ni več pripravljen žrtvovati kot enkrat, za kar jih ne obsojam. Mislim namreč, da bi morali na novo premisliti delovne pogoje za te kategorije, saj so pravila težka tako za delodajalca kot za delavca,« meni Michela Fabbro. Dodatna težava pri iskanju primernega kadra je dejstvo, da se na podlagi kolektivne pogodbe za javne lokale ponudi enako visoko plačo tako za formirane ljudi kot za osebje, ki nima specifične izobrazbe oz. priprave, kar seveda ni spodbudno za profesionalce. Na Goriškem se s problemom pomanjkanja delovne sile soočajo predvsem gostinci, ki veliko delajo zlasti med poletjem oz. ob povečanem turističnem obisku. »Goriška uradno ni vključena med turistična območja, zato delodajalci ne morejo ponuditi sezonskega dela, kot se recimo dogaja v obmorskih krajih,« opozarja Michela Fabbro.