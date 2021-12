Pohištvo so izdelovali tako za rimski senat kot za Tita

V Solkanu so včeraj odprli stalno razstavo Solkanski mizarji, ki pravzaprav predstavlja razširitev že obstoječega Mizarskega muzeja. Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan (RIRDS) je v sodelovanju z Goriškim muzejem na ogled postavilo pohištvo, ki so ga izdelali solkanski mizarji, in priča o nekdaj zelo razviti obrti v teh krajih.

Prizadevni člani omenjenega društva so ob podpori solkanske krajevne skupnosti septembra leta 2014 že odprli Mizarski muzej – mizarsko delavnico z izvirno opremo. Urejen je v pritličnih prostorih hiše, v kateri je nekoč delovala mizarska delavnica Maria Bitežnika, hiši se je po domače reklo pr' Šešetu, nahaja se v neposredni bližini solkanskega pokopališča. Nadstropje višje so včeraj odprli razstavo Solkanski mizarji, na kateri obiskovalci ne bodo videli le primerkov pohištva, ki so ga nekoč izdelali solkanski mojstri – ti so po svoji obrti sloveli daleč naokoli –, na ogled so tudi multimedijske vsebine, preko katerih bodo lahko predvsem mlajši obiskovalci na drugačen način spoznali tematiko mizarstva oziroma solkanskih mizarjev.

Člani društva med zanimivejšimi eksponati izpostavljajo tapecirano in umetelno zrezljano pisarniško opremo, ki so jo v petdesetih letih 20. stoletja, po naročilu takratne vlade, izdelali za Josipa Broza Tita.»V Solkanu je bilo mizarstvo kar dvesto let eden glavnih pogonov življenja. Del tega spomina odpiramo tu, v teh prostorih,« je pred včerajšnjim uradnim odprtjem razstave povedal Jožko Markič, predsednik društva RIRDS. Kakovostnih kosov pohištva, ki so ga nekoč izdelali solkanski mojstri, imajo ljudje še veliko po domovih. Razstavljeni kosi pa pričajo tudi o tem, kako se je včasih živelo. »Zanimiva je spalnica, ki je bila leta 1936 izdelana prav v teh delavniških prostorih, kjer razstavljamo mizarsko delavnico,« izpostavlja Markič in dodaja: »Ko danes gledamo stare izdelke solkanskih mizarjev, moramo biti predvsem ponosni na njihovo kakovost. Poznani so bili tako v Italiji – solkanski mizarji so izdelovali pohištvo tako za senat v Rimu, okoli leta 1900 so ga izvažali tudi v Egipt in v Dalmacijo.«