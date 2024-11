Poklon Paoli Bertolini Grudina

»Pravzaprav ne gre za razstavo, temveč za življenjsko pričevanje,« je dejal Walter Grudina, čigar pokojna žena Paola Bertolini Grudina je avtorica ilustracij, ki bodo na ogled v Kulturnem centru Lojze Bratuž od sobote, 16. novembra, do petka, 10. januarja.

Odprtje bo v soboto ob 20. uri, ko bo v spomin na priznano ilustratorko Paolo Bertolini Grudina uvodoma spregovoril duhovnik Alessio Geretti, kustos razstav Illegio in odgovorni pri Svetem sedežu za umetnostne dogodke jubileja 2025. Besedilo njegove predstavitve bo tudi na razpolago v brošuri v slovenskem in italijanskem jeziku, ki bo hkrati vodnik po razstavi. Ob tej priložnosti bodo tudi predvajali posnetek, ki sta ga uresničila režiserja Giovanni Ziberna in Valeria Baldan. Namen uvodne predstavitve je obiskovalcem ponuditi ključ za interpretacijo ilustracij.

Od sebe je dala najboljše

Značilne in zgovorne ilustracije Paole Bertolini Grudina so namreč neposredni sad njene izkušnje odrešenja. Njen namen nikakor ni bil zasloveti. »Hvaležna je bila Bogu za to, kar je prejela. Čutila se je odrešeno in ni naključje, da smo za njeno razstavo uporabili izraz odrešenje. Sveto pismo, prizore katerega je ona slikala, pripoveduje zgodbo o odrešenju, ki se ni končalo pred dva tisoč leti, ampak se nadaljuje v naših življenjih,« je o razstavi z naslovom Zgodba o odrešenju razodeta otroškim srcem povedal Walter Grudina. »S slikanjem teh zgodb o odrešenju je doživljala svoje odrešenje,« je še dejal in razložil, da je žena dala najboljše od sebe prav v zadnjih trenutkih življenja, ko jo je prizadela huda bolezen. Njene poslikave prizorov iz Biblije lahko občudujejo otroci iz celega sveta, njene risbe namreč niso poznane le pri nas, temveč bogatijo otroške knjige, ki so prevedene v več kot 30 jezikov. Kakovost njenih ilustracij pa so, kakor se pogosto zgodi, najprej prepoznali v tujini, šele potem so se vrnile v Gorico. »To je še dodaten vzrok, da smo sedaj v Gorici ponosni na ilustracije domačinke,« je povedal goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in podčrtal, kako je ta dogodek pomemben na več nivojih: kulturnem, moralnem, verskem in družbenem. Posebej navdušen je bil nad sodelovanjem s slovenskimi organizacijami.

V bodoče morda potujoča

Razstava je sad sodelovanja med Društvom La Primula, KC Lojze Bratuž in Zvezo slovenske katoliške prosvete pod pokroviteljstvom goriške nadškofije in koprske škofije, pod katero spada Nova Gorica, in Občino Gorica v sklopu GO! 2025. Pozdrave v imenu KCLB in ZSKP je prinesla Franka Žgavec in izrazila veselje ob odprtju razstave Paole Bertolini Grudina, ki je »zrasla znotraj naše skupnosti«. Razstava bo na ogled ob delavnikih od 16. do 18. ure ali po dogovoru. »Govorili smo s predstavniki samostana na Kostanjevici, da bi v prihodnosti razstavo priredili tudi tam, v sicer okrnjeni obliki. Za naprej bi želeli, čeprav ne bo lahko, da bi razstava postala potujoča,« je še razkril Claudio Simeoni v imenu ločniškega društva La Primula.