Pokrajinske muzeje v Gorici bodo ponovno odprli sredi poletja

Pokrajinske muzeje v goriškem grajskem naselju bodo ponovno odprli poleti, predvidoma konec julija oz. v začetku avgusta. Deželni odbornik za kulturo Mario Anzil je med včerajšnjim zasedanjem deželnega sveta odgovoril na vprašanje, ki mu ga je glede Pokrajinskih muzejev v Gorici postavil deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani.

Pokrajinski muzeji v grajskem naselju so kot znano zaprti od februarja lanskega leta zaradi vzdrževalnih del. Pisani se je navezal na uradno obvestilo, objavljeno na spletni strani deželnega zavoda za kulturno dediščino ERPAC, v katerem je ponovno odprtje napovedano v prvih mesecih letošnjega leta, saj naj bi prenovljeni Pokrajinski muzeji predstavljali eno glavnih turističnih znamenitosti Gorice oz. letošnje Evropske prestolnice kulture. Pisani je ugotavljal, da je junij že skoraj za nami, Evropska prestolnica kulture je na polovici , Pokrajinski muzeji v grajskem naselju pa so še vedno zaprti.

»Pokrajinski muzeji v grajskem naselju so predmet obsežne prenove, ki jo vodi zavod Erpav v sodelovanju z Zavodom za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine; dela so vredna 4,8 milijona evrov, gre za sredstva iz deželnega proračuna oz. iz načrta za okrevanje in odpornost; iz slednjega je prišlo 2,2 milijona evrov,« je razložil Anzil.

Izvedli dolgo vrsto del

Med izvajanjem del je prišlo do nekaterih novih arheoloških odkritij, kar je zahtevalo nekaj sprememb v načrtu, tako da je prišlo tudi do rahlega zamika trajanja del. »Začetno smo predvidevali, da se bodo zaključila spomladi, nakar smo kot nov termin določili poletje,« je pojasnil Anzil. V Pokrajinskih muzejih so postavili nova dvigala, odstranili arhitektonske pregrade in uredili nov oddelek z arheološkimi najdbami, v katerem bodo postavili na ogled tudi zbirko oglejskih kovancev. Uredili bodo tudi nove prostore za učne dejavnosti s šolami, poskrbeli bodo za novo kavarno in popolnoma na novo preuredili muzej prve svetovne vojne in muzej mode.

»V muzeju prve svetovne vojne se je priprava prostorov zaključila 20. junija, tako da so se v teh dneh lotili postavljanja eksponatov v vitrine. V muzeju mode bodo z urejanjem prostorov zaključili 8. julija, nameščanje eksponatov se bo začelo okrog 14. julija in bo trajalo približno en teden,« je pojasnil Anzil in razložil, da morajo še dokončati protipožarni sistem in pridobiti ustrezno dokumentacijo za odprtje prostorov.

Z deli bi morali začeti prej

V svoji repliki se je deželni svetnik SSk Pisani zahvalil odborniku Mariu Anzilu za odgovor, pri čemer je ugotavljal, da bi bilo iz previdnosti potrebno pričeti dela prej, saj so navedene težave dokaj običajne, ko gradbišča zadevajo zgodovinska in spomeniško zaščitena poslopja. »V kolikor je Gorica s svojo arhitekturno in zgodovinsko dediščino pravi kulturni biserček, je res velika škoda, da so lokacije kot muzej prve svetovne vojne v grajskem naselju, muzej Luigi Spazzapan v Gradišču ali vila Louise zaprti prav v letu, ki je za kulturni turizem najbolj pomembno,« je zaključil Marko Pisani.