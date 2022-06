Pol stoletja ribolova

Sovodenjsko ribiško društvo Vipava letos praznuje 50-letnico delovanja. Jubilej so počastili v nedeljo; najprej so se odpravili na ribolov na postrvi v umetno jezero v Romansu, ki ga že nekaj časa tudi upravljajo. Srečanja so se udeležili tudi člani pobratene ribiške družine Renče, ribiče je med drugim obiskal župan iz Romansa Michele Calligaris. Ribolovu sta sledila kosilo in druženje v ribiškem domu ob robu Sovodenj. Poleg predstavnika ribiške družine Renče Egona Dolenca so ob 50-letnici delovanja ribičem Vipave čestitali Rudi Petejan v imenu Kulturnega društva Sovodnje, sovodenjski župan Luca Pisk in predsednik Športnega društva Sovodnje Ladi Tomsic.

Navzoče je nagovoril tudi predsednik ribiškega društva Vipava Alex Francescotto, ki se je še posebej spomnil na pred nedavnim preminulega gostinca Bruna Peteanija. »Društvu je dal ogromno, zato mu bomo vedno hvaležni,« je poudaril Francescotto in med drugim pojasnil, da je bilo ribiško društvo Vipava ustanovljeno 24. aprila 1972. Takrat se je dvajset ljubiteljev ribolova iz Sovodenj in okolice odločilo, da postavi na noge svoje ribiško društvo. Prvi sedež je bil v Baiti na Peči. Prva leta so lovili predvsem na Vipavi in poskrbeli za številne praznike in zabave. S časom se je število članov povečalo; poleg ribolova na Vipavi in Soči so se začeli odpravljati tudi na jezera; udeleževali so se tekmovanj v lovu na postrvi in jih tudi sami prirejali. Kasneje so društveni sedež premaknili v gostilno Rubijski grad, kjer jim je Bruno Peteani vedno pomagal pri organizaciji najrazličnejših dogodkov. Pred približno dvajsetimi leti je sovodenjska občina zaupala ribičem v upravljanje nekdanjo vojašnici ob cesti za Petovlje. Društveni člani so vložili kar nekaj truda in dela v obnovo vojašnice, ki je postala priljubljen kraj srečevanja. Francescotto je opozoril, da so bila zadnja leta za društvo precej težka; število ribičev se je zmanjšalo, kar nekaj preglavic sta jim povzročila tudi covid in porast cen. Vse težave skušajo rešiti, saj so prepričani, da si društvo zasluži čim svetlejšo prihodnost.