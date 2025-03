Poleti bo stekla gradnja novega krožišča pred Sovodnjami

Poleti bo stekla gradnja novega krožišča ob vhodu v Sovodnje, če se v vas pripeljemo iz Zagraja po nekdanji pokrajinski cesti št. 8. Nova prometna ureditev bo prispevala k večji varnosti, saj bo krožišče prisililo voznike, da krepko znižajo hitrost svojih vozil ob vhodu vas.

O gradnji krožišča je sicer govor že mnogo let, saj je predhodni načrt pripravila še nekdanja pokrajinska uprava in ga odobrila marca 2015. Takrat je imela nekdanja goriška pokrajina že na razpolago tudi finančna sredstva, ki so bila sicer prvotno namenjena gradnji mosta v kraju Boscat pri Gradežu. Na pokrajini so se zatem odločili, da dajo prednost krožišču pri Sovodnjah, vendar je začetek del preprečil nekdanji pakt stabilnosti. Postopek je doživel zastoj, tako da so ga speljali do konca tik pred ukinitvijo pokrajin, kar je povzročilo nov zastoj. Z zadevo se je nato začela ukvarjati enota deželne decentralizacije EDR, ki je morala dati prednost nekaterim drugim projektom, sicer je naposled le prišel na vrsto tudi načrt za gradnjo novega krožišča pred Sovodnjami.

Dela tudi pri poštnem uradu

V prejšnjih dneh je enota deželne decentralizacije EDR poverila sovodenjski občini nalogo, da spelje do konca upravni postopek za izbiro izvajalca, ki bo poskrbel za gradnjo novega krožišča na nekdanji pokrajinski cesti št. 8, v neposredni bližini sovodenjskega poštnega urada.

»Preden nam je prižgala zeleno luč za nadaljevanje postopka, je morala enota deželne decentralizacije počakati na dovoljenje Dežele Furlanije - Julijske krajine, saj ni ravno veliko podobnih primerov, da je nižji stopnji samouprave zaupana skrb za tovrstni postopek,« pojasnjuje sovodenjska občinska odbornica za infrastrukturna dela Alenka Florenin, po kateri bodo postopek za izbiro izvajalca del speljali do konca maja, tako da se bodo gradbena dela predvidoma začela junija oz. julija. Gradnja krožišča bo zatem trajala šest mesecev, na javni dražbi bo izklicna cena gradbenih del znašala 363.328 evrov.

Poleg gradnje krožišča bo k novemu videzu območja prispevalo tudi podjetje Poste Italiane, ki bo uredilo zunanjost svojega sovodenjskega poštnega urada in ga med drugim opremilo z novo razsvetljavo.