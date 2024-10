Pomanjkanje prostorov ovira športna društva

Pomanjkanje prostorov tako za vadbo kot tudi za igranje tekem povzroča težave raznim goriškim športnim sredinam. Najbolj na udaru so društva, ki se ukvarjajo z odbojko in košarko. Na goriški občini poudarjajo, da bo prihodnje leto spet na voljo prenovljena športna dvorana PalaBigot v Podgori, poleg tega bodo do marca pridobili uporabno dovoljenje za igranje odbojkarskih tekem v telovadnici PalaBrumatti na Rojcah.

Obnova športne dvorane PalaBigot se je začela marca. »Dela potekajo po predvideni časovnici, tako da se bodo nedvomno zaključila do prihodnjega leta, ko bo dvorana PalaBigot eno izmed prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025,« pojasnjuje občinski odbornik za športne dejavnosti in športne objekte Giulio Daidone.

V Podgori tudi koncerti

Goriška občina bo v prenovo športne dvorane ob robu Podgore, ki je bila zgrajena leta 1979, vložila 4,5 milijona evrov. Ob zaključku prenove bo primerna tudi tudi za organizacijo koncertov in drugih velikih dogodkov, sicer bo iz športnega vidika namenjena košarki in odbojki.

»Ko se bodo prenovitvena dela zaključila, bomo morali izbrati upravitelja športne dvorane. Ker gre za velik objekt, bodo stroški višji, kar pomeni, da bo treba najti društvo, ki bo delovalo na določenem nivoju. Če ne bomo našli nikogar, bomo objekt upravljali mi kot občina,« pravi Giulio Daidone. Trenutno je najvišje postavljeno goriško društvo košarkarski klub Dinamo, ki nastopa v meddeželni B-ligi, v kateri igra tudi Jadran. Ravno Dinamo po lanskem napredovanju v goriški občini ni našel ustreznega športnega objekta, tako da med letošnjo sezono domače tekme igra v Romansu, kar med drugim društvu povzroča vrsto logističnih težav in tudi izpad dohodkov, saj bi na tekmah v Gorici imeli več navijačev.

»Ko bomo imeli vsa potrebna dovoljenja za uporabo objekta in homologacijo igrišča za igranje košarke, se bomo rade volje pogovorili z Dinamom in skupaj preverili, ali bi jih zanimalo igrati v prenovljeni športni dvorani. Seveda je treba stroške za uporabo in upravljanje objekta šele izračunati, saj še ni mogoče točno določiti, koliko denarja bo šlo za električno energijo in ogrevanje,« pravi Giulio Daidone in pojasnjuje, da bosta za treninge lahko uporabljali športni objekt po dve vadbeni skupini naenkrat. »V okviru prenove bo nekoliko razširjena igralna površina, saj bo s parketom prekrito tudi spodnje območje, kjer so bile tribune. Tako bo mogoče igralno površino razdeliti na dva dela in omogočiti vadbo dvema skupinama naenkrat,«razlaga Daidone in pri tem pojasnjuje, da igralne površine ne bo mogoče razdeliti na dva dela v začetnem obdobju, saj bodo objekt uporabljali za dogodke v okviru Evropske prestolnice kulture 2025.

Zbirajo ponudbe podjetij

V Gorici primanjkuje športnih objektov z uporabnim dovoljenjem za igranje odbojkarskih tekem. Občina trenutno razpolaga z občinsko telovadnico v Štandrežu, zaradi česar bo izvedla nekaj prenovitvenih del za pridobitev uporabnega dovoljenja za izvajanje športne dejavnosti na področju odbojke v telovadnici PalaBrumatti na Rojcah, kjer naj bi v bodoče svoje domače tekme igrala goriška Azzurra.

»Zbiramo ponudbe podjetij in predvidevamo, da bomo uporabno dovoljenje za igranje odbojkarskih tekem v telovadnici PalaBrumatti pridobili do marca,« napoveduje Giulio Daidone in razlaga, da bo v telovadnici PalaBrumatti manj prostora kot v športni dvorani PalaBigot, zaradi česar ne bo mogoče razdeliti igralne površine na dva dela in pridobiti dveh igrišč.

Nekaj jih že dolgo sameva

V goriški občini je tudi nekaj telovadnic, ki jih ne uporabljajo že vrsto let. Športni objekt zraven poveljstva prometne policije na Rojcah sameva že leta, podobno velja tudi za nekdanjo šolsko telovadnico zraven centra Lenassi v Kapucinski ulici, ki je ravno tako v precej slabem stanju. »Telovadnico ob centru Lenassi bi bilo treba korenito prenoviti, za kar zaenkrat ni na voljo sredstev, zato bo treba počakati na prvi razpis, na katerega bi se bilo mogoče prijaviti za njeno obnovo,« razlaga goriški občinski odbornik in pojasnjuje, da je v teku tudi prenova atletskega stadiona na Rojcah. »Za podlago so že poskrbeli, zdaj je treba počakati na lepo vreme, da jo bodo lahko prekrili z zgornjo plastjo,«pravi Giulio Daidone.

Sočasno vadijo po tri skupine

S prostorsko stisko se sicer soočata tudi dve slovenski športni društvi - odbojkarski klub Val, ki vodi svojo dejavnost v štandreški občinski telovadnici, in športno združenje Soča, ki trenira v občinski telovadnici v Sovodnjah. Obe društvi sta dodatne termine za treninge našli v novi šolski telovadnici v Mirnu, ki so jo odprli oktobra 2022.

Sodobno opremljena dvorana je velika približno 1430 kvadratnih metrov in razpolaga z igrišči za rokomet, košarko, odbojko in badminton. Z uporabo predelnih zaves, ki dvorano razdelijo na tri prečna igrišča, lahko v telovadnici sočasno potekajo tri različne dejavnosti. Vgrajene so izvlečne tribune, ki omogočajo do 540 sedišč, in jih je ob športnih tekmovanjih možno izvleči le delno, da se zagotovi ustrezna igralna površina na parketu.