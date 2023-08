Posvečala se bo literaturi in humanizmu

»Naučiš se, kako postavljati vprašanja, in hkrati spoznaš, da ni vedno potreben odgovor, saj je iskanje večkrat pomembnejše od najdbe,« je eden od dragocenih naukov, ki jih je Demetra Picco odnesla s petletnega šolanja na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici. 19-letna Goričanka je državni izpit zaključila z najvišjo oceno, po opravljeni maturi pa se bo še naprej posvečala literaturi in humanizmu, saj bo študij nadaljevala na smeri za italijanistiko.

V prostem času se Demetra ukvarja z odbojko, ob tem pa zelo rada bere in piše. Prav ljubezen do literature jo je vodila na klasični licej. »Na klasičnem liceju se vsak dan soočaš z antično kulturo in z nekaterimi temami, ki so bistven del življenja vsakogar. Soočaš se z velikimi vprašanji, ki si jih velikokrat ne upamo niti sami postaviti. Ta kultura in moralni nauki so lahko vzor za izpopolnjevanje vsakega izmed nas,« meni Demetra.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.