Potrdili identiteto najdenega ženskega trupla na Ajdovskem

Danes je novogoriška policijska uprava prejela ugotovitve sodne obdukcije o identiteti ženskega trupla, najdenega 13. januarja v neposredni bližini hitre ceste v bližini naselja Črniče na Ajdovskem. Gre za 33-letno državljanko Slovenije, poročajo Primorske novice.

V sklopu kriminalistične preiskave niso ugotovili znakov nasilne smrti oziroma, da bi bila 33-letna ženska žrtev kaznivega dejanja, sporočajo z novogoriške policijske uprave.

Novogoriški policisti so truplo odkrili minuli četrtek okoli 10.30. Mimoidoči so jih namreč prej obvestili o zapuščenem osebnem avtomobilu na kolovozni poti v neposredni bližini hitre ceste H4 pri Črničah. Nemudoma so začeli z zbiranjem vseh okoliščin dogodka in zavarovanjem sledi, kraj najdbe trupla ter zapuščenega avtomobila pa sta si ogledali tudi okrožna tožilka in dežurna preiskovalna sodnica, ki je odredila sodno obdukcijo.

Novogoriški kriminalisti bodo po zaključku preiskave o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.