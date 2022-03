Potrebnega bo kar nekaj dežja

Po dolgotrajnem sušnem obdobju bo potrebnega kar nekaj dežja, da se bodo omilile negativne posledice padavinskega primanjkljaja, ki traja že celih deset mesecev. Poleg Soče in Vipave je bilo v zadnjih tednih zelo malo vode tudi v Doberdobskem jezeru.

V pomladanskem času je za jezero tako nizka gladina dokaj neobičajna. Če bi bilo tako malo vode v poletnem času, bi bi bile posledice hujše; nedvomno bi prišlo do pogina ribjega življa na jameljski strani jezera, kjer je popolnoma presahnil kanal, ki zagotavlja dotok sveže vode iz izvirov na doberdobski strani. Ker je v tem času voda še dokaj mrzla, so ribe preživele, sicer je v vodi mogoče opaziti predvsem nekaj centimetrov dolge ribje mladice, medtem ko so populacijo večjih rib zdesetkali kormorani, ki so ob jezeru že nekaj let stalno prisotni. Če v prihodnjih dneh in mesecih ne bo padlo več dežja kot v zadnjem obdobju, se ribam iz jezera med letošnjim poletjem kakorkoli obetajo težki časi. Podobno seveda velja za vse ostale vodotoke v pokrajini; v visokogorju v Posočju se je že odtalil domala ves sneg, napovedana pomladna snežna pošiljka se običajno dokaj hitro odtali, tako da tudi Soča v prihodnjih mesecih potrebuje več padavin, kot se jih je nabralo v zadnjem letu.