Povezala bo Novo Gorico in avstrijsko Koroško

Jutri, 25. aprila, bodo na prenovljenem območju železniške postaje Nova Gorica, natančneje v vzhodni vrtači novega železniškega podhoda, odprli kupolo Ingeborg Bachmann, ki bo v okviru Evropske prestolnice kulture simbolno in fizično povezala Novo Gorico z avstrijsko koroško. Do konca jeseni bo kot darilo Koroške kulturne fundacije predstavljala prostor za različne dogodke in doživetja.

Dogodek bo ob 17. uri, kupolo bosta svečano otvorila Matej Arčon, podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter Peter Keiser, koroški deželni glavar. Dogodek bo pospremil nastop Glasbene skupine Koroškega poletnega festivala pod vodstvom dirigenta Johannesa Hiemetsbergerja. Ob tej priložnosti organizatorji pričakujejo tudi politično, gospodarsko in kulturno delegacijo iz Celovca, ki je z Novo Gorico in Gorico pobrateno mesto. Novo Gorico in Slovenijo z avstrijsko Koroško sicer povezujejo številne vezi (po novem tudi dnevni vlak iz Beljaka preko doline smaragdne reke Soče), zato lahko v letu prestolnice obiskovalci računajo na številna brezmejna sodelovanja v regiji Alpe-Adria.

Razmislek in spreminjanje

Kupolo je zasnoval in zgradil Armin Guerino, zvočno kuliso v njej pa sta ustvarila Gerhard Fresacher in Anna Ennemoser. Posvečena je avstrijski pisateljici in pesnici Ingeborg Bachmann. Pri umestitvi kupole sta svetovala priznani arhitekt Boštjan Vuga in profesorica arhitekture na Univerzi v Novi Gorici Saša Dobričič. Izdelana je bila kot premično prizorišče za pomembne kulturne festivale v regiji Alpe-Jadran in širše. Obiskovalec se bo lahko sprehodil po notranjosti, ki mu nudi prostor za razmislek z zvočno kuliso in spreminjanjem z dotikom. Vedno s pogledom na občinstvo, ki je tudi samo del refleksije. Služi tudi kot prostor srečevanja različnih umetniških oblik ob posebnih dogodkih, ki so razviti vsebinsko razviti specifično za kupolo in v vsebinski povezavi z njo. Služi kot fizično središče, vizualni kompas, kjer ples osvaja urbani prostor ter omogoča, da se razvijejo najrazličnejše koreografije.

V okviru desetdnevnega Pohoda za Evropo, drugega vrhunca Evropske prestolnice kulture 2025, lahko v torek, 6. maja, bo v kupoli potekal literarno plesni dogodek z Majo Haderlap in Leonie Humitsch. Maja Haderlap je dvojezična avstrijsko-koroška in slovenska pesnica ter pisateljica, ki deluje tudi kot univerzitetna predavateljica na Univerzi v Celovcu. Piše pesmi, romane, eseje, radijske igre, dramske priredbe in operna besedila ter objavlja v slovenskih in nemških revijah. Leonie Humitsch je na Univerzi na Dunaju magistrirala iz pedagogike plesa in dela kot plesalka, koreografinja in učiteljica plesa. V središču uprizoritve je neobjavljeno delo Ingeborg Bachmann, Ängste (Strahovi). Kupola pri tem ustvarja dodatno dimenzijo, ki plesalca in pianista neprestano spodbuja k prehajanju iz notranjosti v zunanjost.