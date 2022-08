Požar na Krasu je pogašen

»Danes lahko rečemo, z veseljem, da je požar pogašen. Sestalo se je ožje vodstvo intervencije, pogledalo požarišče in na podlagi stanja preteklih dni ugotovilo, da je požar pod nadzorom, torej pogašen,« je danes na sestanku intervencijskih skupin po poročanju Radia Robin povedal vodja intervencije na Krasu Simon Vendramin.

Danes ob 19. uri bo preklican državni načrt, na podlagi katerega so na Kras napotili gasilce iz celotne države. To so sklenili na današnjem sestanku intervencijskih skupin za gašenje požara na goriškem in komenskem Krasu in sklep posredovali republiškemu štabu civilne zaščite. Na požarišču sta odslej potrebni le še gasilska in požarna straža. Na terenu tako ostaja le še deset gasilcev, ki bodo na požarišču izvajali gasilsko stražo. Prostovoljna gasilska društva na domačih terenih pa bodo izvajala požarno stražo na širšem območju, saj je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, so sklenili na sestanku.

V 17 dneh, ko so na goriškem in komenskem Krasu gasili več požarov, je pri gašenju pomagalo okrog 13.000 poklicnih in predvsem prostovoljnih gasilcev. Kot je v današnji izjavi za javnost pojasnil vodja intervencije Simon Vendramin, ne gre za toliko različnih gasilcev, saj so nekateri med njimi lahko gasili tudi po več dni.

Pogorelo je okrog 3600 hektarov predvsem borovega gozda, podrasti in travnikov, nekaj je tudi kmetijskih površin, ki niso blizu naselij, med njimi so predvsem oljčniki in vinogradi. Zgorela je tudi Markova koča in nekaj manjših gospodarskih pomožnih objektov; gasilci pa so pred ognjenimi zublji uspešno zavarovali vse stanovanjske objekte.