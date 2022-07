Požar se približuje Renčam, nove evakuacije

Ob 17.50 je Civilna zaščita za severno Primorsko sporočila, da zaradi požara, ki se približuje Renčam in soseščini, je bila pravkar odrejena evakuacija prebivalcev iz naslednjih krajev in zaselkov v zaledju občine Renče Vogrsko: Vrtoče, Merljaki, Martinuči, Žigoni, Vinišče, Mohorini in Oševljek. Za prebivalce Renč in ostalih krajev pa velja stanje pripravljenosti.

Evakuacijski točki sta dvorana v Bukovici in športni center Šempeter. »Ljudje naj mirno zapustijo domačije in vzamejo s seboj najnujnejše,« so še dodali. Gasilci se trudijo na vso moč in imajo tudi pomoč iz zraka, a. je ognjena stihija neusmiljena,« so zapisali.

Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba pa obvešča, da je v Športnem centru Šempeter-Vrtojba vzpostavljen začasni nastanitveni center za evakuirane prebivalce. Vzpostavljena je tudi dežurna telefonska številka 041 439 775 za vse, ki bi potrebovali kakršnokoli informacijo.

S požari na več lokacijah na Krasu se tako bori 960 gasilcev. Imajo tudi izdatno pomoč iz zraka, in sicer 11 helikopterjev, tudi iz Slovaške, Avstrije in Srbije, na pomoč prihajata tudi madžarska, ter letala pilatus. Nedavno je gašenje začel tudi hrvaški kanader.