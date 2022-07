Požara na goriškem Krasu bi se lahko združila

Razmere na goriškem Krasu se ne umirjajo. Požar se približuje vasi Vojščica, zato je bil za ta kraj, zopet pa tudi za Temnico in Novelo sprožen alarm za splošno nevarnost. Gasilci se trudijo, da bi obvarovali stanovanjske in gospodarske objekte, so sporočili iz Civilne zaščite za Severno Primorsko.Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je v izjavi za medije spomnil, da so se razmere na goriškem Krasu v sredo zvečer izboljšale, nato pa sta se ponoči razplamtela dva velika požara, ob pojavu vetra pa se je dopoldne situacija še poslabšala. Trenutno se z ognjem bori 1100 ljudi, od tega je 1000 gasilcev.

Kot je dejal, se bo požar po predvidevanjih kmalu združil s požariščem iz prejšnjih dni na Renškem vrhu, kjer ga bodo gasilci skušali ustaviti, da svoje poti ne bi nadaljeval proti Trstelju. Linija požara se trenutno pomika od ceste Kostanjevica-Lokvica-Opatje selo.

Gasilci z vodo zalivajo nekatere lokalne prometnice, kjer bodo požar skušali ustaviti. Če jim to ne bo uspelo, bodo sile prerazporedili na prometnice nekoliko bližje Trstelju, ob tem pa jim bodo ves čas pomagale zračne sile. Naknadno so iz Civilne zaščite za Severno Primorsko sporočili, da je gašenje iz zraka oteženo, a se trudijo po najboljših močeh.

»V kolikor bi prišlo do preskoka, je velika nevarnost, da pride požar do naselij in potem bo treba reševati objekte,« je opozoril minister za obrambo Marjan Šarec. po njegovih besedah trenutno ni ogrožen noben objekt.

Z ognjenimi zublji se spopadajo trije helikopterji Slovenske vojske (SV), policijski helikopter, pa tudi avstrijski in hrvaški. Na poti je tudi slovaški helikopter. Dopoldne je pomagal tudi hrvaški kanader, ki pa se je zaradi nevarnih razmer umaknil, je pojasnil Šestan.

VETER NAJ BI SE UMIRIL PO 18. URI

Na Agenciji RS za okolje po njegovih besedah zagotavljajo, da naj bi veter danes dosegel hitrosti do največ 25 kilometrov na uro, po 18. uri pa naj bi se umiril. V petek naj bi bila hitrost vetra spet nekoliko večja.

Župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar je spomnil, da je dopoldne potekala evakuacija kraških vasi Temnica, Vojščica in Novelo. Evakuiranih je bilo več kot 400 ljudi, ki so trenutno nastanjeni v Osnovni šoli Komen in pri sorodnikih ali prijateljih.

»Vsekakor je za te ljudi poskrbljeno tako s hrano in pijačo, pa tudi center za socialno delo se je oglasil, da nudi psihosocialno pomoč tistim, ki bi jo potrebovali,« je poudaril.