Požara v igralnici in na pšeničnem polju

V eni izmed igralnic na območju Nove Gorice je danes okrog ene ure zagorelo. Ob gasilcih so na prizorišče prišli novogoriški policisti, ki so poskrbeli za evakuacijo vseh obiskovalcev iz objekta, gasilci pa so požar v slabi uri pogasili. Poškodovan ni bil nihče. Pri ogledu kraja požara so policisti ugotovili, da se je požar razširil iz prostora, kjer so bili nameščeni zabojniki za odpadke. Ti so pogoreli v celoti, v požaru sta bila poškodovana tudi fasada objekta ter del strehe. Vzrok požara policisti še ugotavljajo, materialna škoda po prvih ocenah znaša okoli 10.000 evrov.

Okrog 14.40 pa so šempetrski prostovoljni gasilci posredovali v bližini vrtojbenske obvoznice. Zagorelo je na pšeničnem polju nasproti čistilne naprave, požar je bil ob 15.15 že pogašen. Obveščeni so bili tudi goriški gasilci, ogenj pa se ni razširil čez mejo.