Pozivajo k sodelovanju na razstavi jaslic

Letos bo na vrsti že 21. izvedba razstave jaslic na Sveti Gori. Dogodek je z leti postal kar precej razpoznaven, saj poleg razstavljavcev iz širšega območja Goriške sodelujejo ljubitelji jaslic iz vse Slovenije. Že od vsega začetka je k tej pobudi pristopila tudi krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje, ki je doslej vsakič poskrbela za množično prisotnost razstavljavcev iz zamejstva, posebno še šol in otroških vrtcev. Zato se odgovorni pri krajevni skupnosti obračajo do posameznikov, društev in skupin, da se s svojimi umetninami in domiselnimi prikazi prijavijo na svetogorsko razstavo, ki naj bi bila letos še posebno pestra in bogata. Prikaz jaslic se bo namreč zaključil, 12. januarja 2025, torej že v letu, ko bosta Nova Gorica in Gorica začeli svoj pohod v dolgo pričakovano in načrtovano leto skupne Evropske prestolnice kulture. Organizatorji razstave so v tem pogledu prepričani, da se bodo tudi jasličarji s svojo domiselno žilico dostojno priključili ostalim odmevnim prireditvam.

Odprtje razstave, ki bo kot običajno v prostorih Frančiškanskega samostana na Sveti Gori, bo v nedeljo, 22. decembra, ob 14.30. Odprtje bo spremljal kulturni program.

Prireditelji naprošajo vse zainteresirane, da se prijavijo do 9. decembra, svoje izdelke pa da naj dostavijo najkasneje do nedelje 15. decembra. Umetniški snovalci jaslic se lahko prijavijo po elektronski pošti na naslovu sveta.gora@rkc.si oz. na telefonski številki 00386-53304020. Zamejski navdušenci se lahko prijavijo tudi pri Lovrencu Persogli (tel. 347-0355259) in Niku Klanjščku (tel. 349-4585563), ki bosta lahko nudila vsa potrebna navodila in pojasnila.