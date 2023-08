Pozornost do okusa in zdrave prehrane

Vsakemu svoje: tako bi lahko, če bi seveda želeli uporabiti kako geslo, strnili ponudbo vzgojno-izobraževalne službe Občine Gorica za otroke več izobraževalnih ustanov (otroških jasli, vrtcev, osnovnih šol in središč za pošolske dejavnosti) na področju šolske prehrane. Vsaj tako človek ugotavlja ob branju sporočila, ki posreduje vest, da je občina zadrugi Camst nedavno podelila zakup za nudenje prehrambnih obrokov in hrane v šolskih menzah, vreden več kot dva milijona in 200 tisoč evrov za obdobje, ki gre od letos do leta 2027. Pri tem smernice poudarjajo pozornost do potreb otrok in družin glede posebnih jedilnikov ali diet iz zdravstvenih ali verskih razlogov, pa tudi do uporabe biološke in sezonske hrane. Po besedah občinske odbornice za izobraževanje Silvane Romano namreč izredna občutljivost priti naproti okusom, željam in potrebam otrok hodi vštric s spoštovanjem pravil zdrave prehrane.

V Gorici šolska menza deluje v treh občinskih otroških jaslih, dveh občinskih in enajstih državnih vrtcih, tudi slovenskih, dveh celodnevnih osnovnih šolah ter v središču Lenassi, kjer potekajo pošolske dejavnosti. Jedilnike pripravljajo dietetičarke tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi, hrano oz. obroke pa dnevno pripravijo občinski kuharji in pomožno osebje, ki skrbijo za nadzor nad blagom oz. če le-to odgovarja določilom zakupa. Še posebej so pozorni do posebnih diet oz. prehrambnih režimov, za katerimi stojijo bodisi zdravstveni kot etični in verski razlogi, ki zahtevajo zamenjavo določene hrane. Ali hrana otrokom tekne, bodo ugotavljali z dnevnim preverjanjem zaužitja obrokov.

Prav tako bo poskrbljeno za nabavo in dostavo živil in obrokov, vse pa bo podvrženo tudi mikrobiološkim analizam. Vse bo moralo odgovarjati deželnim smernicam za delovanje šolskih menz, zadruga Camst pa bo morala nuditi tudi biološko in sezonsko sadje in zelenjavo ter stročnice in žitarice, pa še suhomesnate izdelke in sire, jajca, mleko, sadne jogurte, maslo, ekstra deviško oljčno olje, paradižnike in paradižnikovo mezgo, suhe stročnice, jabolčni kis, sadne sokove, marmelade ter biološko govedino, svinjino in perutnino. Predvideni so tudi proizvodi z zaščitenim poreklom (DOP), dalje proizvodi z zemljepisno zaščitno oznako (IGP) ter tradicionalni kmetijski in prehrambni proizvodi (PAT) iz Furlanije - Julijske krajine. V menzah bodo ob posebnih priložnostih in praznikih pripravljali tudi »tematske« jedilnike.