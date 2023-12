Pred novogoriško občino je »leto gradbišč«

Pred novogoriško občino je naporno in delovno leto, saj bo leto 2024 v znamenju priprav na prihajajočo Evropsko prestolnico kulture (EPK). »Seveda je najbolj pomembno, da zagotovimo vse potrebne infrastrukturne projekte za EPK. V prihodnjem letu nas torej čaka ureditev Super osmice, EPIC centra in Trga Evrope. Ta projekt sicer pelje EZTS, bo pa na relativno majhnem območju sočasno v teku kar šest naložb. Upamo, da bomo uspeli vse ustrezno skoordinirati, da bodo dela tekla čim hitreje. Prav tako nas v letu 2024 čaka ureditev podporne infrastrukture za Vilo Rafut, torej dostopne ploščadi, sanitarij in prodajalne, v letu 2025 pa bomo objekt še obnovili,« napoveduje novogoriški župan Samo Turel.Kot največji letošnji dosežek sicer izpostavlja, da so v Novo Gorico uspeli pripeljati 50 milijonov evrov vredno naložbo na območju železniške postaje. »Ta ni bila tako samoumevna, saj je bilo z državo potrebnih kar precej usklajevanj in pogajanj, da smo podpisali pogodbo in da je izvajalec že uveden v delo. 8. januarja namreč začnejo dela pred novogoriško železniško postajo,« je na včerajšnji novinarski konferenci napovedal Samo Turel. Občina je po njegovih besedah že zagotovila sredstva za nakup prostorov, kjer bo v prihodnje zrasel EPIC center. Glede delovanja zavoda GO!2025 je Turel včeraj dejal, da so zdaj odprli nov list in da verjame, da bo nova vršilka dolžnosti direktorice zavod Mija Lorbek zavod vodila bolj učinkovito. »Moram tudi poudariti, da smo dosegli zelo visoko stopnjo koordinacije in sodelovanja z EZTS kot tudi z Občino Gorica. Te koordinacije so pravzaprav tedenske in tudi z goriškim županom Ziberno se slišiva na redni bazi. Tudi oni imajo namreč veliko idej, kako bi EPK čim bolj promovirali, jo naredili čim lepšo in čim bolj prijazno, tako do krajanov in občanov kot tudi do vseh turistov, ki se jih nadejamo,« priznava Turel. Obenem je dejal, da je EZTS kot upravnik Sklada malih projektov letos brez dvoma doživel velik uspeh, obenem pa napovedal, da bo že v začetku leta 2024 objavljen nov razpis za čezmejno sodelovanje.Se bo univerza preselila?Med letošnjimi dosežki občine je Turel izpostavil tudi vzpostavitev zavezniškega dialoga z Univerzo v Novi Gorici, s katero se po njegovih navedbah resno pogovarjajo, da bi se vrnila v Novo Gorico. »Raziskujemo možne lokacije, predvsem pa pripravljamo pravne podlage, da bo univerzi mogoče zagotoviti prostore in omogočiti njeno delovanje,« je poudaril. Dogovori tečejo v smeri, da bi se rektorat univerze preselil na železniško postajo v Novi Gorici. Na vprašanje Primorskega dnevnika, kdaj naj bi do tega prišlo, pa je novogoriški župan odgovoril, da bi se to lahko zgodilo že pred koncem EPK, če bo to seveda mogoče. V nasprotnem primeru bi bila selitev možna po zaključku EPK, torej po letu 2025. Na področju gospodarstva je župan izpostavil začetek priprave postopka podrobnega občinskega prostorskega načrta za celotno območje industrijske cone Kromberk-zahod (na območju nekdanje industrijske cone Meblo), kar bo zakonita podlaga za to, da bodo v območje ustrezno umeščena vsa komunalna infrastruktura in cestne povezave. Hkrati pripravljajo širšo študijo za cono, ki so jo poimenovali Science City Solkan in se bo nahajala na območju nekdanje Solkanske industrije apna (SIA). »Preverili bomo možnosti izvedljivosti tako z vidika dostopa kot poplavne varnosti ter kaj območje prenese, da se bomo lahko razumno odločili, kaj bomo na to območje umestili,« napoveduje župan