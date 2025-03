Pred zagonom vzpenjače odpravljajo zadnje pomanjkljivosti

Pristojna deželna komisija si je sredi decembra ogledala goriško vzpenjačo in ugotovila nekaj pomanjkljivosti, ki jih mora goriška občina odpraviti pred zagonom naprave.

Tehniki so občino opozorili, da je treba vzpenjačo opremiti z ustrezno varnostno razsvetljavo, ki bo potnikom pomagala do evakuacijskih poti v primeru nesreče oz. okvare. Poleg tega je treba ustrezno izolirati ploščad ob vzpenjači in jo opremiti z varnostnim gumbom, s pritiskom na katerega bi se naprava ustavila. Pripraviti je treba načrt in postaviti ustrezne lestve, ki bodo zagotavljale dostop do strojnice pod vzpenjačo, poleg tega je treba poskrbeti tudi za postavitev opozorilnih tabel. Ne nazadnje je treba namestiti vrata pred lestvami, ki so speljane ob vzpenjači.

V pristojnih občinskih uradih so v prejšnjih tednih speljali do konca vse potrebne postopke za izbiro izvajalcev del. Za dela na električnem omrežju bo poskrbelo podjetje ORME, ki ima svoj sedež v Gorici. Vrednost del, ki jih bo izvedlo, za malenkost presega 15.500 evrov. Opozorilne table bo po drugi strani postavilo podjetje Sia Safe iz Gradišča;v tem primeru strošek znaša dobrih šest tisoč evrov. Zamenjava vrat ob lestvah bo stala 1380 evrov, ki jim je treba dodati še davek na dodano vrednost, tako bo končni znesek znašal 1683 evrov; za izvedbo del bo poskrbelo goriško podjetje Vetrogo. V sklepu goriške občine so podaljšali pogodbo s podjetjem Maspero elevatori, ki bo dodatnih petdeset ur dela namenilo izvedbi tehničnih preverjanj; strošek v tem primeru znaša nekaj več kot tri tisoč evrov.

Goriška občinska odbornica Sarah Filisetti pojasnjuje, da gre za odpravo zadnjih pomanjkljivosti. Ko bodo odpravljene, bo goriška občina lahko vložila prošnjo za pridobitev obratovalnega dovoljenja v pristojnih deželnih uradih. »Dela bi se morala zaključiti v roku enega meseca,« pojasnjuje Sarah Filisetti.

Dolga zgodba o vzpenjači se je sicer začela septembra 1999, ko je občina objavila razpis za pripravo preliminarnega načrta. Leto kasneje so izbrali načrtovalca, medtem ko so se dela začela šele leta 2007. Leta 2009 so bila prvič prekinjena, nakar so novega izvajalca imenovali avgusta 2010. Sredi poletja 2011 so delavci naleteli na ostanke grajskega obzidja, nakar je gradbišče mirovalo do decembra 2019. Kmalu zatem, marca 2020, so dva meseca prekinili dela zaradi pandemije, maja istega leta so naleteli na nekaj okostnjakov, kar je spet pomenilo nekaj mesecev mirovanja. Sredi marca 2021 je gradbeno podjetje zaprosilo za podaljšanje roka za zaključek del iz več razlogov, tudi zaradi zamud, vezanih na pandemijo. Zaradi krize na svetovnem tržišču surovin so se zamude nato še stopnjevale, saj ni bilo na voljo kabin dvigal za vzpenjačo. Ne nazadnje so se z jesenjo leta 2021 začele dvigati cene surovin, kar je povzročilo povišanje stroškov in posodobitev pogodbe z izvajalcem del. Kabine so končno prispele leta 2022, zatem je prišla na vrsto še dograditev postaje na Travniku. Decembra lani so ugotovili še zadnje pomanjkljivosti. Njihovi skorajšnji odpravi bo sledila vložitev prošnje za pridobitev obratovalnega dovoljenja.

Koliko bo treba še čakati?

Pred enim tednom so občinski odbornici vprašanje v zvezi z začetkom delovanja grajske vzpenjače postavili med zasedanjem občinskega sveta. Kdaj se bo mogoče s Travnika peljati na grad z vzpenjačo, si odbornica še ni upala napovedati, kar je seveda povsem razumljivo, saj so se vse dosedanje napovedi izjalovile.