Preko 900.000 evrov za kulturne projekte na Goriškem

Fundacija Goriške hranilnice je objavila prvi sklop razpisov za leto 2025 za projekte s področja umetnosti ter kulturnih dejavnosti in dediščine na območju nekdanje goriške pokrajine. Skupno daje Fundacija Goriške hranilnice na razpolago 920 tisoč evrov. »S temi razpisi,«pravi predsednik Fundacije Carigo Alberto Bergamin, »obnavlja Fundacija svojo stalno zavezanost razvoju ozemlja in potrjuje svojo bližino potrebam skupnosti, s ciljem spodbujanja njene rasti in blaginje«.

Prošnje je treba izpolniti preko spletne strani Fundacije www.fondazionecarigo.it. Termin oddaje prošnje je 31. marec za razpis »Veliki dogodki in prireditve« (450 tisoč evrov) ter za razpis »Kulturne identitete« (100 tisoč evrov). Za ostale pa se rok prijave izteče 30. aprila.

V naslednjih mesecih bodo objavili še razpise, namenjene športnim dejavnostim in poletnim središčem, izobraževanju, poučevanju in usposabljanju mladih ter šolam.