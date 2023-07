Prenova skupnega trga naj bi stekla prihodnje leto

Pri vzpostavljanju infrastrukture za projekt Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 je prišlo v preteklih dneh do pomembnih premikov. Direkcija za infrastrukturo je na portalu javnih naročil namreč objavila razpis za nadgradnjo novogoriške železniške postaje, v sredo so Slovenske železnice, Direkcija za infrastrukturo in novogoriška občina opravile končna usklajevanja za podpis sporazuma za nakup skladišča Slovenskih železnic, v katerem bo v okviru EPK 2025 urejeno medkulturno vozlišče EPICenter, EZTS GO pa je v tem tednu začel z pridobivanjem soglasij in mnenj pristojnih ustanov na obeh straneh meje za projektiranje prenove Trga Evrope / Transalpina, ki naj bi stekla prihodnje leto in se zaključila v času za EPk 2025.

Kot sta za Primorski dnevnik v imenu novogoriške občine pojasnila Mitja Pekeč in Marko Mikulin, bo nadgradnja novogoriške železniške postaje v prvi fazi vključevala obnovo postajnega objekta v delu uporabe Slovenskih železnic, menjavo tirne sheme in varnostnih naprav, izvedbo podhoda in kolesarske poti ter ureditev peronov, nadstrešnic in dvigal. Prav tako bodo v sklopu naložbe poskrbeli za odvodnjo, telekomunikacije in video nadzor, prestavili bodo tudi staro lokomotivo, uredili novo transformatorsko postajo in novo kolesarnico ter porušili garaže. V drugi fazi nadgradnje novogoriške železniške postaje je načrtovana še izgradnja multimodalnega centra z dostopom na Erjavčevo ulico. Trenutno je objavljen razpis Direkcije za infrastrukturo za izbiro izvajalca, ki bo odprt do 10. avgusta, kot pravita Pekeč in Mikulin, pa je cilj, da bi se dela prve faze nadgradnje železniške postaje zaključila do konca leta 2024.

Na omenjenem območju se bosta očitno v začetku prihodnjega leta začeli še dve naložbi. V sredo so namreč v Ljubljani potekala končna usklajevanja za podpis sporazuma med Slovenskimi železnicami, Direkcijo za infrastrukturo in novogoriško mestno občino za nakup skladišč Slovenskih železnic, v katerem bo v okviru EPK urejeno medkulturno vozlišče EPICenter. »Vsa odprta vprašanja so bila usklajena. Sporazum bo podpisan predvidoma do konca meseca,« zatrjujeta Mitja Pekeč in Marko Mikulin z novogoriške občine. Kot dodajata, investicija v EPICenter predvideva nakup objekta in zemljišč, rekonstrukcijo in obnovo ter nakup opreme, za kar je predvidenih 5,6 milijona evrov. Občina pa naj bi poleg skladišč za EPICenter pridobila tudi objekt SVTK severno od Trga Evrope in objekt, v katerem trenutno deluje t. i. železniški zdravstveni dom. »Investicija v SVTK, ki predvideva nakup objekta in zemljišč, rekonstrukcijo in obnovo, je ocenjena na 1,6 milijona evrov,« sta povedala Pekeč in Mikulin. Začetek obnove je tudi za to naložbo, tako kot za investicijo v EPICenter, predviden v januarju 2024, obe naložbi pa naj bi bili po zdajšnjih predvidevanjih občine zaključeni do konca prihodnjega leta.

Vzporedno z naštetim po zagotovilih EZTS GO tekoče poteka tudi projektiranje prenove Trga Evrope / Transalpina, ki so mu po besedah Tomaža Konrada, pomočnika direktorice ETZS GO, dodali še projektiranje t. i. Fabianijevega tridenta (ulic Foscolo, Caprin, Luzzatto), saj predstavlja logično nadaljevanje trga na italijanski strani. »Naročilo za projektiranje je bilo marca letos oddano začasni čezmejni projektantski skupini z nosilcem arhitekturnim birojem Ravnikar Potokar. Prejšnji teden so izvajalci že predložili dokumentacijo in priloge v sklopu prve faze naročila, ta teden pa smo začeli z pridobivanjem soglasij in mnenj pristojnih soglasodajalcev na obeh straneh meje,« pravi Konrad. Sledi natančnejša obdelava predmeta projektiranja oz. izvedbeni projekt. V skladu s časovnico bodo imeli do konca letošnjega leta pripravljeno celotno projektno dokumentacijo in bodo začeli z javnim naročilom za izvedbo prenove. »Tako bomo z deli pričeli v začetku leta 2024 in končali v času za EPK 2025 in otvoritvene dogodke,« pojasnjuje Konrad.