Prenovi dveh zidov v Števerjanu namenili 450 tisoč evrov

Civilna zaščita Furlanije - Julijske krajine je Občini Števerjan dodelila 450 tisoč evrov sredstev, od katerih bo večji delež namenjen obnovi podpornega zidu na Grajski ulici pod otroškim vrtcem Kekec, manjši delež pa prenovi zidu med vrtcem in stavbo bivše osnovne šole. En podporni zid pod vrtcem na glavni prometnici, ki vodi v Števerjan, so prenovili že pred dvema letoma in ga obložili s kamnom ter nanj namestili dvojezični napis »Števerjan - San Floriano del Collio«. Sedaj pa bosta obnove deležna še druga dva podporna zidova, ki ju nameravajo prav tako utrditi in obložiti s kamnom.

V torek, 11. februarja, so v Števerjan prispeli funkcionarji civilne zaščite FJK, ki so z občinskimi tehniki analizirali situacijo in ugotovili, da je potrebna prenove za zagotovitev javne varnosti in varnosti cestnega prometa. »Funkcionarji so dejali, da imajo na razpolago sredstva, ki nam jih lahko ponudijo takoj, če sami sledimo vsem delom,« razlaga števerjanski župan Marjan Drufovka.

Odlok, ki ga je podpisal deželni odbornik za civilno zaščito Riccardo Riccardi, določa tudi časovni okvir posega. Občina mora do 30. junija 2025 predložiti tehnično poročilo in soglasje k izvedbenemu projektu. Dela se morajo začeti do 31. julija in zaključiti do 31. marca 2026.