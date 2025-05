Prenovljeno območje bo vizitka Goric

Kraj, kjer smo bili nekoč zaradi meje primorani se ustaviti, postaja kraj, kjer se bomo sami želeli ustaviti. To je cilj projekta Crew - Križišče vizij, ki so ga predstavili včeraj, za obmejno območje goriškega tovornega postajališča. Z drugimi besedami želi projekt, ki je vreden 1,3 milijona evrov, okrepiti turistično privlačnost čezmejnega občin Gorica, Šempeter-Vrtojba in sosednjih območij. »To bo naša vizitka,« je dejal goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Projekt predvideva pisane grafite, kiparska dela, večnamenski center, ki bo odprt za javnost in razne kulturne ustanove, in niz dogodkov, ki bo promoviral lokalne umetnike.

Zunanjost in notranjost

Deloma so rezultati projekta že vidni. Na stenah stavbe bara in informativne točke na eni strani avtoceste A34-H4 ter carinskega urada na drugi strani so namreč zaživele pisane poslikave v stilu »street art«. Grafite, kjer se prepletajo razni odtenki oranžne barve, ki je značilna za družbo Sdag, in odtenki značilne modro-zelene barve EPK 2025, je ustvaril umetnik Andrea Antoni. Zunanje prostore bodo oplemenitile tudi skulpture, je napovedala Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica, ki je bil zadolžen za kulturne vsebine. Deležno korenite prenove bo tudi poslopje, ki gosti bar in informativno točko. V sklopu projekta Crew bodo notranji prostori kavarne, ki jo od leta 2018 upravlja osebje družbe Sdag, dobili novo podobo. Poleg tega pa bodo bližnjo dvorano uredili na tak način, da bo lahko služila kot prostor srečevanja in druženja ter tudi kot razstavni prostor. Prvi cikel štirih razstav slovenskih in italijanskih umetnikov z naslovom Dialoghi incrociati/arte bo tu zaživel že 6. junija. Nove razstavne prostore pa bodo odprli z razstavo goriškega umetnika Ignazia Romea. Na programu je tudi več fotografskih razstav v sodelovanju z lokalnimi fotografskimi krožki.

Območje z novo vizijo

»Ti obmejni prostori, ki so predvsem namenjeni logistiki in deloma premalo izkoriščeni zaradi upadanja obmejnega gospodarstva, postajo kraji družbenega in kulturnega srečevanja ter v podporo turističnemu razvoju ozemlja,« je razložil predsednik družbe Sdag Giuliano Grendene in predstavil novo vizijo za obmejno območje. Izpostavil je simboliko kraja in potrebo, da se to področje vrne čezmejni skupnosti. Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, želi namreč kljubovati premajhni izkoriščenosti in delni degradaciji. Strategijo ponovnega načrtovanja in revitalizacije sta v procesu participativnega načrtovanja z lokalnim okoljem razvila Inštitut za arhitekturo Univerze IUAV v Benetkah in ljubljanska Fakulteta za arhitekturo. Poleg univerz in same družbe SDAG sta med partnerji tudi Občina Šempeter-Vrtojba in Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica. Pridruženi partner pa je EZTS GO. Projekt, ki je odličen primer čezmejnega sodelovanja, sta pohvalili tudi Francesca Sibilla iz organa upravljanja programa Interreg Italija-Slovenija in Andreja Grom iz skupnega sekretariata. V imenu EZTS GO je spregovoril projektni vodja Ezio Benedetti. Poudaril je plodno sodelovanje med družbo Sdag in EZTS GO ter o področju, deležnem prekvalifikacije, dejal, da ni le kraj srečevanja, temveč tudi zapuščina Evropske prestolnice kulture 2025. Pomen območja, ki bo omogočal razvoj in obstoj raznih lokalnih projektov, je poudaril tudi predsednik društva Il Libro delle 18.03 Paolo Polli.