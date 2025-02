Prepoln trg užival v umetniškem spektaklu (video)

Na Trgu Edvarda Kardelja, ki simbolično povezuje Novo Gorico in Gorico, je potekal umetniški del programa odprtja Evropske prestolnice kulture. Osrednja tema dogodka je bila pesem Insieme (Skupaj) italijanskega pevca Tota Cutugna. Nastopajoči so s svojo umetnostjo obeležili začetek leta, v katerem bosta mesti nosili naziv evropske prestolnice kulture. Dogodek je prepletel preteklost in sedanjost ter poudaril pomen kulture in dediščine, hkrati pa opomnil na nekdanje krvave boje, ki se ne smejo ponoviti. Slovesnost je režirala Neda Rusjan Bric.