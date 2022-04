Okoli 13. ure se je na avtocestnem priključku med avtocestama A4 in A34, v smeri za Trst, pri izvozu za Gorico, iz še nepojasnjenih razlogov prevrnil tovornjak. Njegov šofer je sam izstopil iz vozila. Goriški gasilci so kmalu prišli na kraj nesreče in zavarovali vozilo ter območje. V nesrečo ni bil vpleten nihče drug. Na kraj je prišla tudi prometna policija; izvoz bo zaprt, dokler ne bodo odstranili tovornjaka.