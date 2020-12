Prevzem priveza prvi korak do ureditve kopališča

Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel sklep, na podlagi katerega bodo deželno upravo zaprosili za tridesetletno koncesijo za upravljanje plavajočega priveza na reki Soči v pevmskem parku. »Gre za prvi formalni korak na poti do ureditve kopališča ob Soči,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, medtem ko podžupan Stefano Ceretta pojasnjuje, da bodo sočasno stekla tudi preverjanja za izgradnjo čolnarne, za katero si že dolga leta prizadeva kajakaški kljub Šilec. Po njegovih besedah si na občini želijo območje razviti in izkoristiti njegov potencial. »Povezati se želimo s slovensko stranjo, kjer že več let deluje kajakaški center,« še poudarja Ceretta.Za postavitev plavajočega priveza se je leta 2000 zavzela nekdanja goriška pokrajina, ki je zatem pridobila potrebna sredstva v okviru evropskega projekta Interreg. Pokrajinska uprava je pred sedemnajstimi leti upravljanje priveza zaupala kajakaškemu klubu Šilec, ki si že dolga leta prizadeva, da bi ob Soči uredili še čolnarno. V njej bi hranili kajake, kanuje in druga plovila, tako da bi jih ne bilo treba vsakič nositi s parkirišča do reke. Goriška občina bo zdaj zaprosila deželno upravo, naj ji podeli koncesijo za tridesetletno upravljanje plavajočega priveza, kar bi za Šilec predstavljalo prevelik zalogaj zaradi vrste varnostnih predpisov, ki jih je treba spoštovati. »Računam, da se bo zadeva razpletla že prihodnje leto,« napoveduje Ceretta in pojasnjuje, da se bodo morali za bodoče razvojne projekte soočati z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, ki je lastnik pevmskega parka.

