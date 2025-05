Prevzem stavbe islamske skupnosti zaostril že tako napete odnose v Tržiču

Odnosi med Občino Tržič in tamkajšnjo muslimansko skupnostjo so se še dodatno zaostrili. Zadnji preobrat v birokratskem in pravnem sporu, ki traja že poldrugo leto, je bila odločitev mestne uprave, da z odredbo sproži postopek za prevzem dela stavbe v Ulici Duca D’Aosta, kjer ima sedež društvo Darus Salaam.

Občinska uprava se sklicuje na deželni zakon št. 19 iz leta 2009. Kot je včeraj podčrtala evropska poslanka in občinska odbornica za boj proti radikalizaciji Anna Cisint, 45. člen omenjenega zakona predvideva, da Občina lahko postane lastnica nezakonito grajenih ali uporabljanih nepremičnin, če lastnik v teku 90 dni od izdaje ukrepa ne poskrbi za vzpostavitev prejšnjega stanja.

Društvo Darus Salaam prosi za pomoč

Odredbo je Občina Tržič izdala konec leta 2023, ko je zaprla islamski kulturni središči v ulicah Don Fanin in Duca D’Aosta iz varnostnih razlogov oz. zaradi kršenja urbanistične zakonodaje. Kot znano je Državni svet tik pred aprilskimi volitvami razsodil v korist Občine Tržič, kar pomeni, da v omenjenih stavbah velja prepoved skupinskih molitev, in sicer na podlagi urbanističnih in varnostnih predpisov. Anna Cisint je poudaril , da društvo ni spoštovalo odredb iz leta 2023 in je še naprej uporabljalo nepremičnino za molitev.

Častni predsednik društva Bou Konate prosi za javnost pomoč. Poudaril je, da je ta odločitev huda krivica, ki lahko še bolj ogrozi že itak krhko socialno strukturo mesta.