Novogoriški kriminalisti in policisti so v ponedeljek zjutraj v Novi Gorici opravili hišno in osebno preiskavo pri 33-letnem moškem, pri čemer so našli in zasegli raznovrstne droge - kokain, heroin, konopljo, hašiš in amfetamin, poročajo Primorske novice.

Moškemu, utemeljeno osumljenemu preprodaje drog, so odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je zoper osumljenca odredil pripor v solkanskih zaporih. Utemeljeno je osumljen preprodaje prepovedanih drog na Goriškem.