Pri Devetakih spet kopljejo kamen

V kamnolomu pri Devetakih po večletnem premoru spet začenjajo kopati s polno paro. Lastniki podjetja Granulati calcarei so se namreč odločili za večjo naložbo, s katero bodo odslej bolje kos povpraševanju ter novim tehnološkim, energetskim in varnostnim standardom. Novo drobilnico, ki je vredna okrog dva milijona evrov, so predali namenu včeraj ob navzočnosti vrha družb Mosole in Grigolin, zaposlenih ter župana Občine Doberdob Petra Ferfoglie.

Dovoljenje za izkoriščanje oz. širitev kamnoloma pri Devetakih, ki ga je izdala Dežela Furlanija - Julijska krajina, ima podjetje Granulati calcarei že več kot deset let, kar nekaj časa nazaj segajo tudi dogovori o odškodninah z Občino Doberdob. V zadnjih letih so pri Devetakih izvedli več del, med drugim so zasadili že izkoriščene površine in odprli nov vhod v spodnjem delu, glavnino kamna pa so v tem času izkopavali v kamnolomu pri Redipulji. Le-ta ima namreč logistične prednosti, saj je v neposredni bližini avtoceste.

»Lastništvo pa se je zdaj odločilo za pomembno naložbo v tehnološko posodobitev kamnoloma pri Devetakih, ki ima bistveno večje kapacitete od kamnoloma pri Redipulji. Z novo drobilnico, ki je zmogljivejša od prejšnje, bo delo v doberdobskem kamnolomu spet steklo s polno paro,« je pojasnil Danilo Ranni, ki je pri podjetju Granulati calcarei odgovoren za kamnolom pri Devetakih. Kot je povedal, ima podjetje dvanajst zaposlenih. V glavnem gre za lokalno delovno silo, nekateri kolegi prihajajo tudi iz Slovenije.

Po Rannijevih besedah bo zagon dejavnosti postopen, polno zmogljivost naj bi dosegli v poldrugem letu. Z dejavnostjo kamnoloma se bo seveda spet povečal tudi tovorni promet po državni cesti št. 55. Po Rannijevih ocenah bodo v času, ko bo kamnolom polno obratoval, opravili okrog 50 voženj dnevno. »Kamnolom bo predvidoma obratoval vsaj dvajset let,« je povedal Ranni in poudaril, da so sprejeli vse možne ukrepe, s katerimi bi omejili hrup in prašenje.

»V naši občini ni veliko podjetij, zato je z gospodarskega vidika kamnolom še toliko bolj pomemben. Nevšečnosti, npr. prometne, so v tem primeru žal neizbežne, občina pa bo po določenem času od kamnoloma spet imela finančno korist, kar bo prineslo prednosti občanom,« je dejal župan Ferfoglia.