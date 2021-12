Pri goriški železniški postaji brezplačno parkirišče s 55 mesti

V pričakovanju na ureditev večjega parkirišča imajo uporabniki goriške železniške postaje od včerajšnjega dne na voljo prvih novih 55 parkirnih mest. Na Trgu Saba, tik ob krožišču, ki pelje na postajo, je občinska uprava namreč uredila območje nekdanje tramvajske remize, kjer je zdaj na voljo brezplačno parkirišče.

Pot do začetnih 55 mest ni bila lahka, saj je ob zemljišču tudi nekdanja čuvajeva hiša, ki je zaradi starosti zaščitena s strani Spomeniškega varstva. Občina jo je tako morala zavarovati, v prihodnje pa jo bo tudi obnovila. V notranjosti stavbe bodo uredili čakalnico in stranišča, na voljo bodo tudi hrana in pijača. Ureditev objekta spada v širši projekt, s katerim bodo začetnim 55 mestom dodali še skoraj trikrat toliko mest. Skupno bo ob zaključku del na voljo nekaj manj kot 200 parkirnih mest.

Začetna dela, ki so trajala le nekaj mesecev, pa nudijo vsaj delno pomoč vsem, ki se dnevno peljejo z vlakom, nimajo pa primernega parkirišča. Novo parkirišče bo odprto 24 ur na dan in bo brezplačno. Vanj se bo vstopalo preko Trga Saba, izhod pa bo v Ulici Manzano. Podjetje Di Betta Giannino iz Nem je uredilo parkirišču primerno podlago. Ko bo občina pridobila ustrezna sredstva in bo izvedla razširitev parkirišča, bodo nekatera mesta tudi na pokritem. Ob zgoraj omenjenih storitvah za potnike bodo uredili tudi manjši muzej o prevozih v Gorici: od kočij in tramvaja do današnjih avtobusov in vlakov. Ob nekdanji čuvajevi hiši so še vidne stare tračnice.