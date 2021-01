Pričakujeta široko podporo

»V kandidaturi za vpis Brd na seznam Unescove svetovne dediščine se zrcalijo iste vrednote čezmejnega sodelovanja, ki jih je predsednik republike Sergio Mattarella izpostavil v svojem novoletnem nagovoru, med katerim je omenil, kako sta Gorica in Nova Gorica skupaj osvojili naziv Evropske prestolnice kulture za leto 2025. Zaradi tega pričakujemo, da bodo vse vpletene strani okrepile sodelovanje in si prizadevali tudi za uspeh čezmejne kandidature Brd,« poudarjata krminski župan Roberto Felcaro in deželni svetnik Diego Bednardis, ki sta prepričana, da je treba po Gorici in Tržiču poskrbeti tudi za turistično promocijo briškega območja.

»Po zgodovinskem uspehu Gorice, ki bo postala Evropska prestolnica kulture, in finančnih sredstvih, ki jih je deželna vlada namenila Tržiču za turistični razvoj Krasa in jadranske obale, je čas, da goriška občina, deželna uprava, Trgovinska zbornica in druge ustanove zagotovijo podporo še projektu za čezmejni razvoj Brd,« pravita Felcaro in Bernardis, ki sta prepričana, da sta za razvoj Brd potrebne tako naložbe kot ustrezna promocija. Krminski župan in deželni svetnik med drugim opozarjata, da bi morali v Krminu odpreti urad turistične ustanove Iat, ki bi prispeval k koordinaciji in obogatitvi turistične ponudbe v Brdih.

»Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli in deželni odbornik za turizem Sergio Bini verjamejo v potencial goriškega prostora; zahvaljujeva se jim za pozornost, ki so jo doslej izkazali, in sva hkrati prepričana, da nam bodo še naprej stali ob strani in nam pomagali speljati do konca projekt, ki je za naše kraje in skupnosti tako pomemben,« svoj apel zaključujeta krminski župan Roberto Felcaro in deželni svetnik Diego Bednardis.