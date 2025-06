Prijeli tatove bakrenih žlebov

Novogoriški policisti so uspešno razkrili več tatvin bakrenih žlebov, ki so se zgodile med februarjem in aprilom. Patrulja novogoriške policije je 10. aprila ponoči zalotila 39-letnega osumljenca, ki je s strehe večjega objekta javnega zavoda v središču mesta odstranjeval žleb. Med nadaljnjo policijsko preiskavo so bili identificirani še štirje osumljenci, stari med 23 in 36 let, prav tako iz okolice Nove Gorice, ki so kazniva dejanja izvrševali v različnih združbah. Zoper vse osumljence, ki jih je policija v preteklosti že obravnavala za različna kazniva dejanja, bo Policijska postaja Nova Gorica podala več kazenskih ovadb na pristojno tožilstvo.