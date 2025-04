Priljubljen, kljub mrežam in pregradam

Ob razstavah in raznih drugih dogodkih, ki so poživili mestno središče, so minuli sončni vikend in praznični dnevi v Gorici mnogim turistom, pa tudi Goričanom samim, ponudili priložnost za obisk obnovljenih in preurejenih mestnih parkov. Ob Ljudskem in Viatorijevem vrtu, parku za mestno hišo, parku na grajskem griču in Coroninijevem parku je že nekaj časa dostopen tudi park v Dolini Korna, ki sicer še ni dokončan in zato še ni v celoti odprt, ga pa kljub gradbiščnim mrežam in pregradam že obiskuje - in vzljublja - veliko ljudi.

»Uradno odprtje načrtujemo do začetka julija,« je za Primorski dnevnik povedala goriška občinska odbornica za Evropsko prestolnico kulture 2025 Patrizia Artico. Po njenih besedah so za zaključek del potrebne še nekatere malenkosti - npr. koši za odpadke in ograje - na občini pa v pričakovanju na to razmišljajo o animaciji teh novih »zelenih pljuč« mesta, ki se raztezajo na kar dvanajstih hektarjih površine od Ulice Brass do Drevoreda Colombo v Stražcah. »Hipotez je več; razmišljamo tudi o tem, da bi v parku predvideli možnost odprtja okrepčevalnice,« je pojasnila Artico.

Dela so se začela leta 2020. Po prvotni časovnici in večkratnih napovedih naj bi bila tudi že zdavnaj zaključena, ob pandemiji, med katero je gradbišče zastalo, pa so že itak obsežen projekt v času nadgradili. Naj spomnimo, da je bila ureditev parka del protipoplavne sanacije Korna, celotna naložba je vredna okrog 20 milijonov evrov. Največji zalogaj, opozarja Sarah Filisetti, ki je v goriškem občinskem odboru odgovorna za infrastrukturna dela, je bila gradnja predora za kolesarje in pešce pod Drevoredom Oriani, po zaslugi katerega so povezali dva predela Doline Korna in površino parka več kot podvojili.