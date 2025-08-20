Priložnost za pokušino vin in drugih dobrot

Bliža se čas trgatve in z njim tudi nova izvedba praznika grozdja, ki ga prireja Občina Krmin s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine in PromoturismoFVG. V popolnoma prenovljeni obliki bo praznik krminske ulice poživil s tremi dnevi pristnih domačih okusov, zabave, glasbe in kulture. Dogodek je predvsem priložnost za pokušino kakovostnih vin in lokalnih gastronomskih dobrot. Letošnja edicija, na kateri bo na voljo več kot štirideset stojnic in mobilnih okrepčevalnic, t. i. food truckov, bo trajala od petka, 19. septembra, do nedelje, 21. septembra.

V petek, 19. septembra, bo potekalo odprtje praznika grozdja s posebno predstavo, ki bo palačo Locatelli spremenila v spektakularno kuliso. Praznik bo zaobjel tri glavne krminske trge: na Trgu XXIV. maja bo prostora za kulturo in zgodovino, Trg Svobode bo posvečen najmlajšim, na Ploščadi Sfiligoi pa bo zabava potekala do poznih ur.

Izvedba 2025 bo s sabo prinesla več novosti. Nova je grafična podoba praznika, ki je nastala na podlagi fotografij krminske fotografinje Loredane Bensa. V sklopu praznika grozdja bodo na voljo tudi mojstrski tečaji v organizaciji krminske vinoteke in konzorcija Collio. Na sporedu bodo tudi srečanja, razstave, okrogle mize in umetniške delavnice za odrasle in otroke. Tridnevno dogajanje bodo popestrili koncerti z glasbo v živo. Velika novost je tudi t. i. Vintage Hub, ki bo zaživel v palači Locatelli, kjer bodo na ogled postavili najboljše oblikovalske kolekcije iz 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja.