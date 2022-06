Primorski dnevnik med prejemniki nagrad mestne občine Nova Gorica

Med nagrajenci novogoriške mestne občine je letos tudi Primorski dnevnik. Nagrado prejme, kot navaja obrazložitev »za njegovo pomembno vlogo pri rednem, objektivnem in profesionalnem obveščanju javnosti na obeh straneh meje ter za poročanje z območja novogoriške mestne občine na vseh področjih družbenega delovanja. S svojim delom vsak dan znova potrjuje svojo aktivno vlogo pri ustvarjanju sožitja, razumevanja in čezmejnega sodelovanja v skupnem goriškem prostoru.«

Med prejemniki občinske plakete je letos tudi Vili Prinčič, goriški pisatelj in publicist, in sicer za dolgoletno uspešno delo v krogu zamejskih organizacij in širše ter za njegovo kulturno udejstvovanje v pisanju, publicistiki in zgodovinskih raziskavah.

Nagrade bodo podeljene ob septembrskem občinskem prazniku na slavnostni seji mestnega sveta.